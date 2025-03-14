Вечерний @Калининград: проверки в ДОБ, страсти по «Волне Балтики» и самокаты

В пятницу министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев рассказал о подробностях проверки в Детской больнице из-за ЧП с девочкой-инвалидом. По его словам, ответственность за случившееся понесли заместитель главного врача и несколько сотрудников. Они получили выговоры и замечания, их также лишили стимулирующих выплат. С «частью сотрудников, дежуривших в ту смену», по словам Дмитриева, пришлось расстаться. При этом министр добавил, что проверка в отношении главврача Александра Малярова, возглавляющего больницу больше десяти лет, продолжается. И не исключил, что тот может вернуться к своей работе «с дальнейшим планом приведения в соответствие организации помощи в учреждении».

Недостатки в работе медучреждения нашли по итогам проверки. По словам чиновника, выявлены нарушения, связанные с соблюдением порядка оказания медицинской помощи, наблюдения за пациентом. И тот сотрудник ДОБ, который должен был следить за девочкой-инвалидом, вышел из палаты, из-за чего пострадавшей оказали помощь только спустя время. Дмитриев также рассказал, что пострадавший ребенок все еще находится в реанимации Центральной городской клинической больницы, состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное. Медицинские работники делают все возможное, чтобы девочка поправилась.

Это ЧП в ДОБ не первое. В январе 2023 года семья погибшей 15-летней Ангелины Р. отсудила у ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Трагедия произошла в феврале 2019 года, девочке не установили верный диагноз. По этому делу судимость получил детский нейрохирург Петр Литвиненко. А сам Александр Маляров в октябре 2019 года не смог оспорить в вышестоящей инстанции решение мирового суда, который оштрафовал его на 15 тыс. руб. из-за оказания некачественной медпомощи девочке.

ДОБ — единственное детское медицинское учреждение в регионе, через него рано или поздно проходит почти каждый ребенок. Жители области вполне обоснованно ожидают, что это будет самая лучшая больница, с самым современным оборудованием, где не только качественно оказывают помощь детям, но и бережно относятся к маленьким пациентам. Можно ли сегодня назвать ДОБ именно такой больницей? Факты пока говорят об обратном.

самокат.jpg

Калининградские власти намерены ограничить скорость прокатных электросамокатов до 20 км/ч. Замначальника отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения администрации Виталий Корягин рассказал, что в городе сегодня около 4000 электросамокатов, и их количество постоянно растёт. Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сообщил, что средствами индивидуальной мобильности пользуются около 30 тысяч человек. При этом ежегодно количество пользователей в среднем увеличивается на 4%.

вб.jpg

Система пополнения транспортных карт «Волна Балтики» поменялась с 11 марта. До этого карту можно было пополнить через банковские приложения на смартфоне, с 11 марта — только по специальной ссылке. Причина — смена системы обработки платежей. «Верните все обратно!», «Зачем усложнили пополнение баланса?» — подобные воззвания сейчас адресуют жители Калининграда в адрес администрации города. Журналисты «Нового Калининграда» на себе испытали нововведения, призванные облегчить жизнь.

балтийск.jpg

На этой неделе в поисках самых дорогих квартир, выставленных на продажу в регионе, «Недвижимость Нового Калининграда» перебралась в Балтийск. Не секрет, что город пока уступает по популярности Светлогорску, Зеленоградску и Пионерскому, но постепенно видовые ЖК на побережье с соответствующими ценами обещают построить и здесь. Старый фонд «выезжает» за счёт «эксклюзивности» места. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter