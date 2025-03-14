Вечерний @Калининград: проверки в ДОБ, страсти по «Волне Балтики» и самокаты

В пятницу министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев рассказал о подробностях проверки в Детской больнице из-за ЧП с девочкой-инвалидом. По его словам, ответственность за случившееся понесли заместитель главного врача и несколько сотрудников. Они получили выговоры и замечания, их также лишили стимулирующих выплат. С «частью сотрудников, дежуривших в ту смену», по словам Дмитриева, пришлось расстаться. При этом министр добавил, что проверка в отношении главврача Александра Малярова, возглавляющего больницу больше десяти лет, продолжается. И не исключил, что тот может вернуться к своей работе «с дальнейшим планом приведения в соответствие организации помощи в учреждении».

Недостатки в работе медучреждения нашли по итогам проверки. По словам чиновника, выявлены нарушения, связанные с соблюдением порядка оказания медицинской помощи, наблюдения за пациентом. И тот сотрудник ДОБ, который должен был следить за девочкой-инвалидом, вышел из палаты, из-за чего пострадавшей оказали помощь только спустя время. Дмитриев также рассказал, что пострадавший ребенок все еще находится в реанимации Центральной городской клинической больницы, состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное. Медицинские работники делают все возможное, чтобы девочка поправилась.

Это ЧП в ДОБ не первое. В январе 2023 года семья погибшей 15-летней Ангелины Р. отсудила у ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Трагедия произошла в феврале 2019 года, девочке не установили верный диагноз. По этому делу судимость получил детский нейрохирург Петр Литвиненко. А сам Александр Маляров в октябре 2019 года не смог оспорить в вышестоящей инстанции решение мирового суда, который оштрафовал его на 15 тыс. руб. из-за оказания некачественной медпомощи девочке.

ДОБ — единственное детское медицинское учреждение в регионе, через него рано или поздно проходит почти каждый ребенок. Жители области вполне обоснованно ожидают, что это будет самая лучшая больница, с самым современным оборудованием, где не только качественно оказывают помощь детям, но и бережно относятся к маленьким пациентам. Можно ли сегодня назвать ДОБ именно такой больницей? Факты пока говорят об обратном.

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Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»