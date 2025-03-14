Новостройки у моря и эксклюзив на Балткосе: топ дорогих квартир в Балтийске (фото)

На этой неделе в поисках самых дорогих квартир, выставленных на продажу в регионе, «Недвижимость Нового Калининграда» перебралась в Балтийск. Не секрет, что город пока уступает по популярности Светлогорску, Зеленоградску и Пионерскому, но постепенно видовые ЖК на побережье с соответствующими ценами обещают построить и здесь. Старый фонд «выезжает» за счёт «эксклюзивности» места. Подробности — в нашем обзоре.

Цены действительны на 13 марта 2025 года. Попадание квартиры в топ не означает, что она будет в продаже на момент прочтения материала. Также редакция не несёт ответственности за достоверность сведений, размещённых авторами объявлений на указанных сайтах.

Два объекта, стоимость которых позволяла войти в топ, пришлось исключить из подборки. Один из авторов объявлений при цене квартиры в 28 млн рублей не счёл нужным сопроводить описание хотя бы одной фотографией, другой так и не смог определиться, где же находится недвижимость — в Балтийске или Светлогорске.

Апартаменты «c видoм в направлении мopя» — 28 617 500 рублей

Получить ключи от четырёхкомнатной квартиры на последнем этаже четырёхэтажного апарт-отеля на ул. Чехова будущие владельцы, если верить объявлению, смогут 25 октября 2026 года. Ввести здание в эксплуатацию застройщик обещает в апреле того же года. Вложив указанную сумму, можно обзавестись апapтaмeнтами общей площaдью 114,47 м² «c видoм в направлении мopя», до которого обещают две минуты.

В квартире: кухня-гостиная (22,55 м²), комнаты (две по 9,21 м², ещё одна — 14,76 м²), два санузла (2,25 и 4,35 м²), прихожая (3,73 м²), коридор (5,28 м²), открытый балкон (25,78 м²) и две лоджии (8,61 и 8,74 м²). Бесшумный лифт, кладовые в цокольном этаже, отдельно стоящая крытая велопарковка, зелёная территория с комфортной инфраструктурой и расположение в «спокойном районе» у центрального спуска к морю прилагаются. Конечно, не обошлось и без упоминания об «отличном выборе для инвестиций».

Объявление было опубликовано 27 января, цена пока не менялась. Каждый квадратный метр обойдётся в 249 934 рубля. «В ипотеку от 415 455 ₽/мес.», — подсказывает «Авито» потенциальным инвесторам. На сайте представлен широкий выбор апартаментов в указанном комплексе. Стоимость «квадрата» доходит до 320 188 рублей.

Отметим, что специализированный застройщик «ТВН-Строй» получил разрешение на строительство апарт-комплекса «Престиж-парк» на ул. Чехова в Балтийске. Разрешение на строительство выдано министерством градостроительной политики региона 26 ноября в ноябре 2024 года. Компании разрешается возвести четырёхэтажный жилой комплекс с гостиничным сервисом на земельных участках с кадастровыми номерами 39:14:010359:316 и 39:14:010359:317. Общая площадь составит 7395,37 кв. м. Разрешение на строительство действительно два года, до 26 ноября 2026.

«Замечательная квартира» в доме довоенной постройки — 13,8 млн рублей



Четырёхкомнатная «замечательная» (как утверждают авторы объявления) квартира площадью 132,2 м² находится на втором этаже трёхэтажки — «крепкого кирпичного дома довоенной постройки» на ул. Артиллерийской.

«В квартире большой холл, четыре просторные изолированные комнаты (25,7+24,7+18,3+18,7 м²), большая кухня 15,2 м² с помещением для хранения, хороший санузел 10,1 м². Высота потолков 3 метра. Выполнен очень хороший ремонт, многие детали (батареи отопления, паркетный пол) оригинальные после реставрации», — гласит описание.

Владелец предупреждает, что «в настоящее время отопление центральное со счётчиком и регулировкой отопления на две квартиры», но надеется на «присоединение к газовому отоплению» в 2025 году. Также упоминаются «сухой и чистый» подвал, расположение «рядом с центром города и городским пляжем» и всё нужное для повседневной жизни в шаговой доступности. Стоимость квадратного метра — 104 387 рублей.

«Трёшка» на первой береговой линии — 11 745 360 рублей

Ещё одна новостройка на ул. Чехова ожидается в первом квартале 2026 года. Трёхкомнатная квартира площадью 84,6 м² предлагается к покупке на третьем этаже четырёхэтажки. Дом комфорт-класса, согласно описанию, находится на первой береговой линии, в 500 метрах от моря. Потенциальным покупателям обещают «качественный серый ключ, автономное газовое отопление (сжиженный газ), пониженный тариф нa элeктрoэнеpгию, отличную плaнирoвку квартиpы с раздельными санузлами, кухней 15 метров и двумя лоджиями». Также в комплекте панорамные окна, закрытая территория, детская и спортивная площадки, пассажирский лифт и парковка за шлагбаумом во дворе.

Квартира была выставлена на продажу в сентябре 2024 года за 9 825 000 рублей. В январе цену подняли на 1 920 360 рублей. Стоимость квадратного метра — 138 834 рубля. На продажу выставлены и другие квартиры в строящемся доме на ул. Чехова. В каталоге ЖК указан диапазон цен от 4,84 до 10,16 млн рублей. Средняя стоимость квадратного метра в «однушках» — 147,14 тыс. рублей.

Трёшка на Балтийской косе — 10,6 млн рублей

Трёхкомнатная квартира площадью 120,1 м² расположена на втором этаже двухэтажки в «эксклюзивном место, которое омывается морем, заливом и морским каналом» — на ул. Некрасова на Балтийской косе. До моря обещают «удобный подход — пять минут». Автор объявления рассказывает о просторных изолированных комнатах с ремонтом, высоких потолках, месте для отдельной гардеробной, 15-метровой кухне и небольшой прихожей. Подъезд, по словам владельца, — «по площади и простору — парадная». Вместе с «квартирой в тихом районе» покупатель сможет обзавестись мебелью и частью техники продавца. Ещё один бонус — «всё готово для проживания или последующей аренды».

Внешний вид здания «1945 года постройки» и его территории не внушает оптимизма. Судя по описанию, в доме нет горячей воды, но, видимо, на высокую стоимость влияет «эксклюзивность места». Стоимость квадратного метра — 88 259 рублей.

Двухуровневая квартира в тихом районе — 9,5 млн рублей

Двухкомнатная квартира площадью 69,1 м² может стать вашей менее, чем за 10 млн рублей, однако придётся ещё вложиться в отделку, которая отсутствует. Объект расположен на верхних этажах четырёхэтажки 2024 года постройки «в тихом районе города Балтийска c малоэтажной застройкой» на ул. Каплунова. До пляжа обещают 730 метров.

«Комфортная, просторная и светлая квартира. Окна выходят во двор, квадратная кухня с кладовкой и выходом на большую террасу. Выполнена штукатурка стен, стяжка пола, установлены розетки, выключатели, бойлер, радиаторы. Отопление — электрический котел, оплата электроэнергии по льготному тарифу», — гласит описание.

Также упоминаются пластиковые окна, железная дверь, совмещённый санузел, телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды и домофон. Лифт отсутствует. Стоимость квадратного метра — 137 481 рубль.

Текст: Игнат Родионов, фотографии и эскизы с сайтов cian.ru, domclick.ru и avito.ru