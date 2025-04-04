Вечерний @Калининград: авианаплыв, «золотые» «квадраты» и эмоции «Локомотива»

Приближающийся турсезон, который одни ждут с нетерпением, другие — с тревогой, напомнил о себе сразу несколькими новостями об увеличении числа авиарейсов на калининградском направлении. «Аэрофлот» и входящая в одноимённую группу «Россия» планируют выполнять до 172 перелётов в неделю, что на 70% больше по сравнению с текущими показателями. Количество рейсов из Москвы возрастёт с 63 до 91 в неделю, из Санкт-Петербурга — с 28 до 53. Частоту полётов из Санкт-Петербурга в Калининград до 14 в неделю увеличивает и Nordwind. «Северсталь» объявила об открытии продажи билетов на дополнительные рейсы из Петрозаводска и Череповца в Калининград. Осталось только дождаться обещанных на начало апреля субсидированных авиабилетов.

Из-за работ тяжёлой техники на авандюне у форта Западного (Балтийская коса) продолжают спорить общественники, специалисты и владельцы объекта. Представители общественности утверждают, что в ходе работ собственник мог повредить краснокнижные растения (они упоминают синеголовник морской). Сам собственник форта считает, что эти растения уничтожались и ранее, так как через авандюну проходил незаконный автомобильный съезд. На текущий момент в этой истории разбираются Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. Пока официальные выводы не сделаны, «Новый Калининград» решил выяснить у старшего научного сотрудника лаборатории морской экологии БФУ имени Канта, кандидата биологических наук Александры Володиной, действительно ли на авандюне в районе форта есть уникальная популяция редких и охраняемых растений.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» решила составить топ квартир с самой высокой стоимостью квадратного метра, выставленных на продажу в Калининградской области. Анализ сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик» выявил общеизвестных лидеров — комплексы элитной недвижимости на берегу моря в Зеленоградске и Светлогорске. Прослеживается и другая тенденция — опубликован ряд объявлений с недостоверными сведениями, которые вводят потенциальных покупателей в заблуждение. Подробности и фото — в нашем обзоре.

В четверг, 3 апреля, 17 калининградских предпринимателей присоединились к «Платформе роста» — проекту, которую реализует объединённая компания Wildberries и Russ и созданное по поручению Президента Владимира Путина Агентство стратегических инициатив. Инициатива направлена на системную поддержку российских брендов, рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом. Участники получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров. О старте «Платформы роста» в Калининградской области, ставшей седьмым регионом, присоединившимся к проекту, объявили губернатор области Алексей Беспрозванных и основательница Wildberries Татьяна Ким. На презентации, проходившей в Торгово-промышленной палате, побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

3 апреля в Калининграде прошёл последний матч полуфинала женской волейбольной Суперлиги. На этой стадии «Локомотив» играл с «Ленинградкой». «Железнодорожницы» в тяжелейшем противостоянии завоевали путёвку в финал чемпионата России по волейболу. За решающей встречей с трибун дворца спорта «Янтарный» наблюдал корреспондент «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография, предоставленная Александрой Володиной