Вечерний @Калининград: застройка Отрадного, хозяева крепости и топ вакансий

Апарт-отели, гостиницы, пансионат, жилые комплексы на 2500 квартир, социальные и спортивные объекты, — всё это планируют разместить на 97,7 га в Отрадном инвесторы из Санкт-Петербурга и Москвы, получившие крупные земельные массивы без торгов. Как нетрудно догадаться, пожертвовать ради столь масштабной застройки придётся тем самым лесом, за который несколько лет пытались бороться местные экоактивисты. Взамен обещают детские сады на 185 и 240 мест, начальную школу на 300 учеников, автобусную станцию на 50 пассажиров и т.д. Компенсирует ли это ущерб, нанесённый природе, — вопрос риторический. Подробности грядущих перемен — в материале «Нового Калининграда».

Замок Лабиау в Полесске обрёл официальных хозяев. О том, что тевтонская крепость теперь находится в управлении АНО «Культурно-историческое пространство — замок Лабиау», в понедельник, 7 апреля, сообщила Черняховская епархия. Фактически команда волонтёров работает в замке уже третий год, но теперь она делает это официально. Чем именно общественники будут заниматься в новом статусе, выяснял «Новый Калининград».

«Новый Калининград» изучил свежие вакансии, опубликованные в разделе «Работа», и подготовил обзор высокооплачиваемых и низкооплачиваемых предложений на рынке труда региона. Традиционно мы рассмотрели вакансии для квалифицированного персонала, рабочих специальностей, соискателей без опыта работы и желающих трудиться неполный рабочий день. Какие специалисты сегодня зарабатывают больше всего, а кому, наоборот, готовы платить в несколько раз ниже? Подробности — в нашем традиционном еженедельном дайджесте.

Около сорока лет жизни и творчества одного из основоположников постмодернизма в отечественной литературе Андрея Битова (1937— 2018) связаны с Куршской косой. Начиная с конца 60-х он регулярно приезжал в полевой стационар Биологической станции «Рыбачий» — «Фрингиллу». В мае 2027 года поклонники таланта Битова отметят 90-летие со дня рождения писателя. А не так давно «Фрингиллу» посетила внучка писателя Полина Баженова, а также его друг и соавтор по ряду историко-культурных проектов (в частности, по установке памятника Хаджи Мурату в селе Малое Пирогово под Тулой) — Геннадий Опарин. Цель визита — изучить возможность увековечения памяти классика современной русской литературы. Геннадий, Полина, а также работники станции поделились с корреспондентом «Нового Калининграда» воспоминаниями о писателе, о его пребывании на Куршской косе, а также — мыслями о том, как увековечить память Андрея Георгиевича.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография из архива Полины Баженовой