Вечерний@Калининград: герои штурма, женщины-краснофлотцы и вспоминая 90-е

В Калининграде многие улицы носят имена участников штурма Кёнигсберга. Одни названы в честь прославленных военачальников, другие — в честь рядовых и офицеров, проявивших мужество и героизм в боях. Проходя и проезжая по этим улицам, вряд ли многие задумываются, кем были реальные люди, чьи имена указаны на адресных табличках и мемориальных досках, и в чем заключается личный подвиг каждого из них.

«Новый Калининград» поставил цель оживить в памяти имена героев штурма в спецпроекте. Его стоит прочесть как минимум тем, кто считает себя калининградцем. Потому что ушедшие в вечность Воины по праву заслуживают, чтобы их имена стали для нас, живущих в этом городе, чем-то большим, чем просто названия остановок, улиц и площадей. Помним и гордимся!

В Калининграде сегодня также почтили память всех тех, кто 80 лет назад освободил эту землю от фашистов. На мемориальном комплексе «1200-м героям-гвардейцам» возлагали цветы и венки в честь героев штурма Кёнигсберга, пожертвовавших жизнями в той страшной войне. К калининградцам присоединились добровольцы международного слета потомков победителей «Внуки Победы». Особыми участниками церемонии стали представители официальных делегаций Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Китая. Подробности — в нашем фоторепортаже.





К 80-летию в Калининграде Победы выходит книга «Мадонна в тельняшке» (18+) заместителя директора Историко-художественного музея Сергея Якимова, посвящённая женщинам на Военно-морском флоте. О том, как проходили две волны женской мобилизации во время Великой Отечественной войны, как мужчины и женщины проявляли характер, сталкиваясь на военной службе, и как руководство страны попросило в 1945 году помолчать о женских подвигах, автор книги рассказал в интервью «Новому Калининграду».





Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя апреля. Неудобные вопросы о партийных и социальных привилегиях, неприятный осадок от посещения фирменного магазина-пекарни Калининградской кондитерской фабрики «Лакомка», споры о Кафедрального собора и любопытные изобретения местных умельцев — обо всем, что волновало в те дни жителей региона, рассказываем в нашем обзоре.