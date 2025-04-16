Вечерний @Калининград: экс-замминистра под арестом и опять «двойка»

Дело о мошенничестве в Городской детской поликлиники нашло своё продолжение в эту среду. Утром 16 апреля источники «Нового Калининграда» сообщили, что экс-замминистра здравоохранения Наталья Берездовец была задержана на 48 часов. По версии следствия, в 2020 году главврач ГДП Виолетта Фролова фиктивно оформила Берездовец на должность врача-педиатра. Последняя четыре года неправомерно получала в лечебном учреждении заработную плату, а также стимулирующие выплаты. Неправомерными действиями фигурантки причинили поликлинике материальный ущерб в более чем 1 млн рублей.

На заседание по избрании меры пресечения адвокат обвиняемой заявил, что, по его мнению, дело «наскоро сшито», и в нём нет достаточных обоснований для СИЗО, которые просили СК и прокуратура. Однако при этом по словам того же защитника, проверка против замминистра шла 11 месяцев, за это время сотрудники правоохранительных органов не менее пяти раз проводили проверки документов. В последний раз обыск в поликлинике проходил с привлечением спецназа. В итоге судья назначила экс-замминистра два месяца домашнего ареста. Любопытный факт: проверка началась на следующий день после отставки экс-министра здравоохранения области Кравченко, в день назначения на пост врио губернатора Алексея Беспрозванных.

Чиновники из Зеленоградска в последнее время не раз оказывались в центре скандалов, связанных с уголовными делами: замглавы администрации Руслан Андронов находился в 2022 году в СИЗО, в 2024 — под домашним арестом. Дело против бывшего замглавы администрации Павла Боровикова рассматривается в настоящее время в суде. После информации о том, что готовится к передаче в суд дело против главы администрации, Сергей Кошевой дал небольшое экспресс-интервью журналисту «Нового Калининграда» Оксане Майтаковой, которая ранее возглавляла зеленоградскую районную газету. Это чуть ли не одно из единственных интервью одного из самых непубличнвх глав администраций области за последние годы. И вывод тут напрашивается вполне определённый — непубличность до добра не доводит.

Корреспондент «Нового Калининграда», чиновники и представители общественности во вторник утром вместе прокатились на троллейбусе № 2. Идея поездки возникла спонтанно в ходе прошедшего 14 апреля заседания Общественного совета при администрации города. Калининградцы попросили сотрудников мэрии лично проехаться на новом троллейбусе, желательно в час пик, чтобы понять, хорошо или плохо, что отменили автобус № 33, который с 2023 года соединял Сельму и кардиоцентр в пос. Родники.

Листаем страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — последняя неделя апреля.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», Государственный архив Калининградской области