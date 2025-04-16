Глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой: «Я человек непубличный»

Чиновники из Зеленоградска в последнее время не раз оказывались в центре скандалов, связанных с уголовными делами: замглавы администрации Руслан Андронов находился в 2022 году в СИЗО, в 2024 — под домашним арестом. Дело против бывшего замглавы администрации Павла Боровикова рассматривается в настоящее время в суде. После информации о том, что готовится к передаче в суд дело против главы администрации, Сергей Кошевой дал экспресс-интервью журналисту «Нового Калининграда» Оксане Майтаковой (с 2018 по 2023 год она была главным редактором зеленоградской газеты «Волна»).

Справка «Нового Калининграда»: Сергей Кошевой родился 10 ноября 1961 в городе Рыбинске, в 1984 году закончил Ленинградский институт водного транспорта. С 1987 по 1991 годы трудился в органах госбезопастности, в период с 1992 по 2004 год был генеральным директором ЗАО «Балтийские авуары», выпускавшую минводу «Зеленоградская». В 2009 году стал главой городского поселения «Зеленоградск», затем с 2014 по 2016 год был министром муниципального развития в правительстве Николая Цуканова. Администрацию Зеленоградского округа возглавил в феврале 2016 года после того, как городское поселение и район были объединены. Повторно назначен на этот пост окружным Советом депутатов в 2020 году. Выборы в окружной Совет и назначение нового главы администрации-главы города в Зеленоградске должны состояться осенью 2025 года.

— Последние новости из администрации Зеленоградска, вызывают вполне определенные вопросы — суды, уголовные дела... Многочисленные обвинения в ваш адрес и адрес представителей вашей семьи в СМИ, телеграм-каналах. Сергей Андреевич, что происходит?

— Не могу комментировать эту информацию. По крайней мере, пока. В том числе потому, что это неправильно с юридической точки зрения — чтобы не восприняли это как давление на суд, на свидетелей и так далее. Вашему порталу ситуацию уже комментировал мой юрист. Добавить мне здесь нечего. Когда будет вступившее в силу решение суда, тогда и можно будет что-то говорить, объяснять.

Если бы я постоянно оглядывался на то, что пишут, вместо того чтобы работать, вряд ли бы мы смогли сделать Зеленоградск таким, каким он стал. Вы же в курсе, что мы третий год подряд становимся самым комфортным городом России? У нас самый высокий индекс качества городской среды среди российских городов России с населением от 5тыс. до 25 тыс. человек. 291 балл из 360 возможных. Это данные Минстроя РФ. По итогам национальной туристической премии Russian Traveler Awards Зеленоградск признан лучшим оздоровительным курортом России в 2023 и 2024 годах. Зеленоградск входит в ТОП-3 городов России для семейного отдыха; ТОП-3 городов России для новогоднего отдыха; ТОП-3 городов России для отдыха в межсезонье; ТОП−4 морских курортов России.

И к нам переезжают жить из других городов, из Калининграда. Сейчас близко ехать по Приморскому кольцу.

— Город и стал развиваться после того, как построили «Приморское кольцо».

— Когда построили нашу дорогу? В 2009 году. А когда Зеленоградск стал входить в первые топы среди туристов? В 2018? А в 2009 году и земля была не такая дорогая, кстати, и ресторанов-отелей было раз-два и обчелся.

Но я, как вы знаете, непубличный человек. И не люблю рассказывать о себе. Считаю, что самое главное — это дела. Вот если видны дела нашей команды, если город нравится людям, если хотят в нём жить — значит, мы всё делаем правильно. А личный пиар — это к кому-то другому, кто любит свои портреты в газетах. Я не люблю.

Пляж Зеленоградска летом



— Кстати, по поводу дорогой земли. Вы её не продаете, а сдаёте в аренду. Почему?

— Мы за эти годы зарегистрировали в муниципальную собственность все свободные от прав земельные участки, и это очень важный момент. Землю под строительство предоставляем только в аренду, торгуем годовой размер арендной платы. В 2024 году с аукциона было продано право аренды земельных участков на сумму 282 млн рублей, в 2016 году всего на 26 млн. рублей. Лишь после ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию арендатор получает право выкупить участок в собственность. Таким образом мы стимулируем застройщиков к ускорению сроков строительства. Если он не построит в течение года, то платит аренду еще раз.

Ведь что такое продавать землю в собственность? Человек её покупает, а потом не использует, бросает. Когда сдаешь в аренду — у него есть обязательство начать строительство. Не исполняет — можно подавать в суд, требовать расторжения договора и искать снова ответственного владельца. Исполняет? Строит дом? Тогда может потом выкупить землю в собственность.

При этом выкупная цена за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, самая высокая. Например, для ИЖД она составляет 50% от кадастровой стоимости, при том что установленная на уровне области выкупная цена составляет десятикратную ставку земельного налога, или всего 1,5 % от кадастровой стоимости. Земельные участки под другими объектами муниципалитет продает по ставке 100% от кадастровой стоимости.

Кроме того, установили максимальные ставки земельного налога: 0,3% для ИЖД, садоводства, сельскохозяйственного производства; 1,5% для других видов использования. Земля — один из самых ценных ресурсов любого муниципалитета.

— Давайте о темах, по которым тоже есть вопросы. Проблемы с водой в Зеленоградске во время курортного сезона до сих пор остаются?

— Проблема касается 41 дома довоенной постройки, в которых собственники меняли степень благоустройства жилых помещений, устанавливали газовые котлы, ванны, бытовые приборы без замены сетей водопровода. Водопровод при этом по своему диаметру не соответствовал степени благоустройства домов. Чтобы решить проблему, мы ремонтировали скважины, обустроили два новых водозабора в пос. Малиновка и пос. Сокольники, увеличили диаметры водопроводов, установили дополнительный резервуар на 1000 м3 для создания запаса воды. Кроме того, установили за счет местного бюджета подкачивающие насосы.

Второй год, как мы передали полномочия областному «Водоканалу». Это уже другой уровень и другие деньги.

Курортный проспект Зеленоградска летом

— Насчет того, что город стал лучше для жизни. Не раз слышала мнение, что город превращают в бетонные джунгли. Что скажете на это?

— Скажем так. С 2017 года все муниципалитеты передали полномочия в правительство Калининградской области, и с тех пор мы не выдали ни одного разрешения для строительства многоквартирных жилых домов. Ну, и исторический центр, центр Зеленоградска, променад, первая линия — там вы не увидите многоэтажной застройки.

— Но на окраинах города стоят же многоэтажки.

— Верно заметили — на окраинах, в так называемых спальных районах. И обратите внимание — мы благоустраиваем и окраины города, освещение проводим, тротуары делаем «в одном уровне», чтобы мамам с колясками было проще и инвалидам — формируем на улицах безбарьерную среду. Зону отдыха делаем на карьере на Окружной, чтобы людям было удобно и комфортно.

Люди — это главное в городе. Что формирует местный бюджет? Налог на доходы физлиц, налог на имущество физлиц — на квартиры то есть, поступления за счет земельного налога и платежей за землю. Чем привлекательнее город — тем больше людей, тем больше домов, тем выше поступления в бюджет, больше возможностей делать город комфортным. Доходы бюджета в 2024 году составили 2 млрд 638 млн. рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2016 году. Здесь, конечно, и администрирование нам помогло — когда выявили большое количество домов, которые не стояли на учете. Провели ревизию, поставили на учет, теперь они платят налоги. А мы эти деньги направляем на благоустройство, ремонт тротуаров и т.п.

Новые скверы разбиваем, брусчатку сохраняем, цветы сажаем. В городе уже 25 тысяч роз! В этом году зацветут и будут цвести до осени. Кстати, розы есть в нашем брендинге. Его разработали студенты БФУ им. И. Канта нам несколько лет назад, опрос проводили среди жителей и туристов — по науке всё делали. Там на брендинге море, розы и коты.





— Про котов отдельная история. Есть как много сторонников, так и много противников «кошачьей темы» Зеленоградска. Но вы продолжаете её развивать. Вы за котов?

— У меня и кошка, и собака была, прибилась бездомная — будку ей сам мастерил. Правда, сейчас уже нет собаки, будку отдал одному из муниципальных учреждений, чтобы своих питомцев поселили. Но вы верно сказали: есть как противники, так и сторонники. И, конечно, не без ложки дёгтя — до сих пор есть люди, которые выбрасывают на улицы своих котов, специально привозят в Зеленоградск. Это говорит о том, что многие ещё не готовы брать ответственность, нужны меры по отношению к таким людям.

Но когда ребята-студенты из БФУ им. И. Канта проводили опрос, то туристы поставили котов на второе место, а жители на четвертое место в ассоциациях с городом. Конечно, это довольно серьезная ответственность, поэтому у нас сотрудник — Котошеф, мы выделяем деньги на стерилизацию, на корм — здесь нам спонсоры помогают. Заключили договор с ветклиникой, чтобы наших кошек там осматривали. Домики поставили для котов благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. Там, кстати, под домиками подогреваемый бетон, чтобы тепло животным было зимой. Горожане и предприниматели эту тему тоже подхватили — у них свои подопечные, которым они помогают. Так что это больше уже народная история.

Мы вообще много боремся, чтобы было уютно и красиво всем. Чтобы черепица в центре была керамической, чтобы дома исторические были отремонтированы. Выделяем деньги из нашего местного бюджета на то, чтобы ремонтировать деревянные элементы исторических зданий — потихоньку уже много лет приводим в порядок.

У нас много гостей на новогодние праздники, потому что город оформлен сказочно. Тут есть один секрет. Наш бывший главный архитектор Илья Поздняков, молодой специалист, сейчас в Краснодарском крае главный по архитектуре — сманил у нас краснодарский губернатор. Илья предложил делать тротуары из желтой плитки. И когда мы зажигаем гирлянды теплого света, получается такое свечение. Зеленоградское сияние. У нас так конкурс называется — мы предпринимателей награждаем, которые украшают свои точки. Предпринимателям вообще огромное спасибо — они поддерживают начинания администрации, и горожанам, конечно.

Новогодний Зеленоградск



— Общаетесь с горожанами, как губернатор велел?

— Мы ещё несколько лет назад предложили всем желающим вступить в совет, который формировала инициативная группа жителей «Благоустройство Зеленоградска». Заявки через интернет, письменно принимали. Даже ящик специальный был на фасаде администрации, чтобы все желающие могли туда кидать свои заявки. В итоге группа сформировалась, часть жителей потом перестали ходить. Но костяк остался. Каждую неделю наше управление делами, сотрудники с ними встречаются, обсуждают их предложения, замечания. Мы, например, по их предложению сделали около шахматного клуба летний павильон, чтобы ребята могли летом в шахматы на улице играть. Обсуждали с ними снос аварийных деревьев в центре, в парке укрепление берегов у пруда. Вы будете смеяться, наверное, но к нам обратились жители и сказали, что берег разрушается, потому что утки щиплют корни. Мы посоветовались с экспертами, и, знаете, правдой оказалось! Укрепляли берег потом, уткам сделали ступеньки, чтобы они на берег из пруда могли выбираться. С инициативной группой каждую неделю наши сотрудники встречаются, потом выпускаем поручения, на карандаше всё. Я сам лично раз в месяц с ними встречаюсь.

Члены инициативной группы тоже молодцы большие — субботники сами инициируют и проводят, с расклейщиками объявлений борются. В целом скажу, что жители в Зеленоградске отличные. Они сами делают красивыми дворы свои — сажают цветы, делают инсталляции. Один житель на велосипеде дворы другие объезжал, чтобы опытом поделиться. Ну, это всё и гости города видят, и туристы.

— В адрес властей Зеленоградска, кстати, не раз звучали обвинения, что всё делается для туристов, а не для горожан.

— Снова не соглашусь. Дороги, тротуары, дворы, фасады, освещение, новые скверы, благоустройство парков, детские и спортивные площадки — всё это для жителей, конечно. А туристы уже едут туда, где хорошо.

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»