Вечерний @Калининград: отель при онкоцентре, молодёжь 80-90-х и крохи янтаря

Калининградская область — Янтарный край. К этому словосочетанию, преследовавшему нас на каждому шагу, мы давным-давно привыкли. Но кое-что говорит о том, что сегодня эти слова несут не самые привычные смыслы. Калининградский янтарный комбинат ежегодно добывает около 600 тонн сырья, однако местные предприятия получают не более 4–5% от этого объёма. Очередное соглашение между Янтарным комбинатом Ростеха и Ассоциацией янтарной промышленности, подписанное 25 апреля, подразумевает поставку 24 тонн сырца до конца 2025 года. Это просто капля в море на фоне биржевых продаж комбината.

За последние четыре года по прямым контрактам переработчикам передали всего 55 тонн янтаря (при годовой добыче, напомним, в 600 тонн). При этом 93–96% сырца уходит на биржу, где его скупают крупные игроки, в том числе зарубежные. Так, по данным самого Янтарного комбината, на биржевых торгах, аукционах для переработчиков и прямых поставках Ассоциации янтарной отрасли в 2025 году было реализовано 578 тонн янтаря-сырца. Общая сумма сделок за этот период составила более 5,3 млрд рублей. 95% (!) годовой реализации пришлось на биржевые торги. Конкурентные предложения участников и поднятие ставок привели к тому, что в прошлом году был зафиксирован максимальный рост средней цены янтаря за последние восемь лет. Он составил 24%.

«В 2024 году в торгах приняли участие 54 юрлица. Кроме российских компаний, это представители Армении, Киргизии, Китая, Кувейта, Казахстана, Гонконга, ОАЭ и Сербии. Если раньше лоты уходили с торгов с минимальной борьбой либо без нее, то сейчас ставки могут быть повышены в десятки раз. В 2024 году рост стартовой цены при торгах одного из лотов, представленного годовым срезом, доходил даже до 60%», — рассказывал руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

Что ж, Янтарному комбинату, видимо, есть чем гордиться. Однако на этом фоне информация о 24 тоннах с барского плеча местным переработчикам ничего, кроме удивления, не вызывает. Более того, локальные мастера вынуждены довольствоваться камнями размером до 16 мм, которые вряд ли можно использовать для создания произведений искусства. Небольшие ювелирные изделия, ёжики, черепашки, картинки с янтарем — и ни в чём себе не отказывайте. Конечно, местные переработчики тоже могут выходить на аукционы и бороться за крупные фракции с представителями, например, ОАЭ или Кувейта. Почему бы и нет? Перед этим, правда, придётся заложить всё имущество и не только его.

Стоит еще обратить внимание на один любопытный нюанс — в мае 2024 года Ассоциация янтарной отрасли была исключена из реестра Минпромторга. Дата очень уж совпадает с уходом из Калининградской области губернатора Антона Алиханова, который в настоящее время возглавляет Минпромторг. Впрочем, Алиханов, ещё в бытность свою вице-премьером в правительстве Цуканова, боролся за местных переработчиков. Или казалось, что боролся.

Но факт остается фактом: вместо кооперации и роста добавленной стоимости переработчики борются за крохи сырья. Это подтверждает, кстати, и бюджетная отчетность. Калининградский янтарный комбинат, по данным ресурса bo.nalog.ru, увеличил по итогам 2024 года выручку до 5,961 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 120% и составила 1,32 млрд руб. Этого не скажешь о местных производителях. Например, показала убыток гремевшая на всю страну Краснодеревная мануфактура «Емельянов», создающая эксклюзивные вещи (как рассказывал уже покойный ныне основатель мануфактуры Александр Емельянова, они даже как-то делали стол с инкрустацией из янтаря для гаранта Конституции). Да и другие локальные производители не блещут миллиардными доходами.

Вот и получается, что Калининградская область, владеющая 90% мировых запасов янтаря, не может обеспечить сырьём собственные мастерские. Впрочем, не область, а Янтарный комбинат, который в 2013 году был передан под управлением госкорпорации Ростех. И в данной ситуации Калининградская область скорее сырьевой придаток. Или колония. А Янтарный край — одно лишь название.





Онкоцентр Калининградской области сообщил, что открыл гостиницу для иногородних пациентов и сопровождающих их лиц. Как говорится на странице медучреждения «ВКонтакте», гостиница состоит из 24 номеров, оборудованных санузлами, холодильниками и даже телевизорами. На сайте онкоцентра указано, что сутки проживания стоят от 4 до 6 тыс. руб. «Гостиница была предусмотрена проектом, как в любом современном медицинском учреждении такого уровня. Ее открытие не стояло для нас в первоочередных задачах, так как мы стараемся, прежде всего, отстроить маршрутизацию местных пациентов», — цитирует паблик и.о. главного врача онкоцентра Степана Миракяна. По его словам, в учреждение поступают запросы от жителей области, которые сопровождают своих родных на лечение и «которым удобнее было бы остановиться на территории онкоцентра, чем снимать жилье в городе и приезжать в п. Родники». Кроме того, есть запрос от «иногородних коллег, которые принимают участие в медицинских конференциях на территории онкоцентра». Все полученные от гостиницы средства и.о. главврача обещает направить на развитие учреждения.

Можно предположить, что руководство онкоцентра рассчитывает на пациентов из других регионов страны, поскольку с трудом верится, что приехавший откуда-то из под Нестерова, Славска или Краснознаменска человек, страдающий онкологией, или его родные смогут позволить себе заплатить 4 тыс. руб. в сутки за гостиницу. А ведь именно им — пациентам из отдаленных муниципалитетов — нужна будет такая услуга в первую очередь. Ведь насколько мы успели узнать из общения жителей с губернатором, транспортная доступность этих муниципалитетов с Калининградом сегодня никакая. Но, видимо, у и.о. главврача какая-то своя математика на этот счёт.

У Влада Огородова необычная судьба. В конце 1980-х — начале 1990-х годов он был довольно известным в Калининграде общественным деятелем, долгое время вел молодежную рубрику в «Калининградском комсомольце», рассказывающую о местных панках, хиппи, металлистах, поклонниках группы «Депеш Мод» и так далее. Сегодня выдержки из его публикаций наши читатели могу увидеть в обзорах прессы за 1990 год, которые выходят на «Новом Калининграде» каждую среду. Сейчас Влад живет в Уфе, где занимается парапсихологией и целительством. В интервью Кириллу Синьковскому он рассказал, как комсомол помог ему найти свой путь, чем современная молодежь отличается от позднесоветской и почему тяжелый рок лучше рэпа.

На этой неделе «Недвижимость «Нового Калининграда» продолжила искать доступное жильё на побережье, перебравшись в туристическую мекку региона — Зеленоградск и его окрестности. Нишу относительно недорого жилья здесь занимают два-три строящихся ЖК. Десятки копирующих друг друга объявлений продублированы на всех популярных платформах. Ждать заветные метры недалеко от моря придётся от нескольких месяцев до пары лет. Попала в топ и вторичка, но здесь тоже есть нюанс — более чем скромный метраж. Впрочем, плита у кровати смущает не всех, к тому же можно отгородиться шторкой. Подробности — в очередном обзоре.

В связи с майскими праздниками россиян ждут короткие рабочие недели и длинные выходные, сообщил Минтруд РФ в своём телеграм-канале.

«Уже на следующей неделе нас ждут майские выходные. В этом году отдыхать будем дважды по четыре дня — по случаю Праздника Весны и Труда и Дня Победы», — говорится в сообщении. Таким образом, в конце апреля и начале мая в России будут трехдневные рабочие недели: с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая.

Также в Минтруде напомнили о других праздниках, которые отмечаются в мае:

7 мая — День радио, праздник работников всех отраслей связи

19 мая — День фармацевтического работника

21 мая — День полярника

25 мая — День химика

26 мая — День российского предпринимательства

27 мая — Общероссийский День библиотек

28 мая — День пограничника

29 мая — День военного автомобилиста

31 мая — День Российской адвокатуры

Не забудьте поздравить коллег.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград», из архива Влада Огородова