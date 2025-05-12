Вечерний @Калининград: «Бессмертный полк», парад и «Балтика» вернулась

В начале недели продолжаем обсуждать главные события праздничных выходных. 9 мая в Калининграде прошёл военный парад, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём приняли более 2 900 человек. Среди них — воспитанники Нахимовского военно-морского училища, школьники, кадеты, юнармейцы, студенты и курсанты, многие из которых — потомки героев, участвовавших в штурме Кёнигсберга, а также дети участников СВО. В механизированной колонне на площади Победы было представлено более 80 единиц военной техники, в том числе легендарные машины военных лет. Колонну возглавляли танки Т-34 с Красным Знаменем Победы, участвовавшие в штурме города-крепости Кёнигсберг. О том, как это было, — в фоторепортаже «Нового Калининграда».

Впервые с 2022 года в Калининграде состоялось шествие «Бессмертного полка». В акции, по информации пресс-службы областного правительства, приняли участие около 68 тысяч человек. Часть из них попали в объектив фотокорреспондента «Нового Калининграда» Юлии Власовой.

Важное событие произошло на длинных выходных и для фанатов калининградской «Балтики». Футбольный клуб вернулся в Российскую Премьер-лигу, сыграв вничью с «Черноморцем» в Новороссийске. Калининградцы набрали 67 очков после 32-х туров первенства, что делает подопечных Андрея Талалаева как минимум серебряными призёрами Первой лиги.

20 лет назад, в мае 2005 года, в Балтийске на здании гостиницы «Золотой якорь» была установлена памятная доска в честь Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Этому предшествовало целое расследование, которое провели сотрудники газеты «Страж Балтики», выяснив, как осенью 1963 года опальный поэт оказался на закрытой военно-морской базе Балтийского флота. В интервью «Новому Калининграду» бывший главный редактор «Стража Балтики» Александр Корецкий рассказал о том, как удалось выяснить удивительные обстоятельства жизни Бродского, что представляла собой флотская газета в 80–90-е годы и чем запомнилась работа в команде губернатора Владимира Егорова.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»