Вечерний @Калининград: конец истории, оценка лагерей и память о Вихофере

В Калининграде закрывается универсам «Московский», проработавший ровно сорок лет. На данный момент старые собственники, которые отказались прокомментировать продажу объекта, завершают вывоз товаров и демонтаж торгового оборудования. В «Московском» свободных площадей уже практически не осталось, и правое крыло здания полностью будет занято супермаркетом «Пятёрочка». Одно но: по словам Александра Шляхового, который занимается работой с арендаторами, заявил, что стилистика универсама, равно как и вывеска, останется практически неизменной. При этом некоторые вывески из внутренних помещений уже успели продать. Те, что остались, будут использованы в «общей зоне» для сохранения антуража места.





До начала летней оздоровительной кампании осталось две недели. В Калининградской области она стартует 31 мая. Однако принять детей лагеря смогут только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Загородным центрам региона такие документы пока не выданы. Проверка их готовности продолжается. Меры для обеспечения всесторонней безопасности детей в организованных коллективах власти и сотрудники Роспотребнадзора обсудили на выездном совещании в светлогорском лагере «Огонёк».





В Черняховске реализуется проект «Пространство человека», который вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Предполагается построить пять тематических покет-парков — «Кинолента», «Лютеркирха», «Тиволи», «Музей брусчатки» и «Застежка». Последний назван в честь одного из изобретателей застежки-молнии Карла Роберта Вихофера, который в конце XIX в. жил в бывшем Инстербурге в доме № 8 на Ратхаузштрассе. Подробнее — в тексте по ссылке.





«Недвижимость Нового Калининграда» продолжила искать квартиры с самой низкой ценой, выставленные на продажу в регионе. На этот раз мы добрались до самой западной части области. Как показал анализ сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик», рассчитывать на жилплощадь в Балтийске можно, обладая суммой в пределах трёх миллионов рублей. Однако будущим владельцам однушек и двушек в немецких домах придётся ещё заложить немалую сумму на ремонт. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»