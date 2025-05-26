Вечерний@Калининград: мэрия в неведении, облвласти в Правдинске и квадрат в городе

Власти Калининграда пребывают в блаженном неведении относительно того, что будет представлять собой будущий ЖК на ул. Дзержинского напротив музея «Фридландские ворота», возводимый компанией Александра Качановича. Это следует из ответа мэрии на запрос «Нового Калининграда». Согласно документу, «технико-экономические показатели планируемой застройки в комитет городского развития и цифровизации не предоставлялись», поскольку «полномочия по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляет министерство градостроительной политики Калининградской области».

В свою очередь, в правительстве области попросили отсрочку на предоставление информации о количестве и этажности домов будущего ЖК, а также о том, как будет осуществляться транспортное сообщение в этом районе и согласился ли застройщик на выполнение социальных обязательств. Сам же застройщик от комментариев и вовсе отказался. Понятно, что градостроительные полномочия были переданы муниципалитетами областным властям еще в 2017 году. Причем тогда это делалось якобы для того, чтобы не допустить строительство «Стакана» в Светлогорске, который планировал возвести как раз Александр Качанович. Но прошли годы, и областные власти не устают выдавать ему разрешения на застройку побережья (например, комплекс «Русь» в Светлогорске и проект на месте горевшего недостроя Газпрома в Зеленоградске) и в областном центре. Причем место для строительства выбрано уж больно узкое - на перекрестке проспекта Калинина и Дзержинки. Здесь и так наблюдаются регулярные пробки, а что будет после очередной точечной застройки — представить несложно. С учетом всего этого кажется весьма странным, что мэрию не поставили в известность. Ведь это ей потом разбираться с жалобами жителей на проблемы с транспортом.





Областные власти в минувшую пятницу организовали очередной «выезд в народ» и проинспектировали Правдинский район. Правда, на сей раз встреча населения с чиновниками проходила в новом формате. Алексей Беспрозванных решил совместить общение с жителями с выездным заседанием кабмина, в то время как обычно эти мероприятия разводились. И, судя по всему, формат ему понравился, так как позволил сэкономить время и «потерзать» министров претензиями жителей напрямую, а не «на бумаге». Как правдинцы пеняли чиновникам за отписки и озвучивали застарелые проблемы района, рассказываем и показываем в нашем репортаже.

Пока облвласти путешествовали по юго-востоку региона, «Новый Калининград» наведался в областной онкологический центр. И не просто так, а по поводу. Ведь конец мая 2025-го можно считать своеобразной точкой отсчёта запуска онкоцентра, которого так долго ждали в Калининградской области, — год назад поликлиника заработала в тестовом режиме. О том, как за это время изменилась система оказания помощи онкобольным, мы поговорили с и.о. главврача учреждения Степаном Миракяном.





В калининградский филиал Третьяковской галереи из основного собрания галереи в Москве доставили «Чёрный квадрат» Казимира Малевича. Одно из ключевых произведений XX прибыло в регион впервые. «Представленный вариант работы — „Чёрный квадрат“ 1929 года — художник создал для персональной выставки в Третьяковской галерее. Он приближен по размеру и композиции к первому варианту „Квадрата“ 1915 года, с которого началась история супрематизма», — сообщили в учреждении. Как проходила распаковка культовой картины Казимира Малевича, показываем в нашем фоторепортаже.