Гибель реки, навоз и глэмпинги: как губернатор съездил в Правдинск (фото)

Пятница, похоже, перестаёт ассоциироваться с коротким днём у сотрудников правительства Калининградской области. Выезд на юго-восток региона, в Правдинский район, стартовал 23 мая в семь утра, а в Калининград чиновники вернулись лишь в седьмом часу вечера. Сказать, что они были усталыми, но довольными, вряд ли можно — каждый получил по «папочке на домашнее задание», а жители муниципалитета, пользуясь случаем, могли высказать им в лицо претензии за отписки и застарелые нерешённые проблемы. За тем, как министры принимали поручения (с натянутыми улыбками, а иногда даже отмахиваясь), следил корреспондент «Нового Калининграда».

Долго после тура по Краснознаменскому району губернатор Алексей Беспрозванных решил не отдыхать. Правдинский район, который находится чуть ближе и выглядит со стороны немного привлекательнее, глава региона посещал накануне выборов в прошлом году. Тогда же, находясь в статусе временно исполняющего обязанности губернатора, он давал местным властям ряд поручений. Выполненными из них оказались впоследствии меньше трети, но остальные, как уверяет глава правдинской администрации Владимир Устинов, «держат на контроле».

Чтобы отвертеться было сложнее, губернатор возил Устинова с собой. Первым пунктом, который они посетили вместе, стал детский дом-интернат «Маленькая страна», расположенный в самой удалённой точке района — пограничном посёлке Крылово.

Этот визит стал самым тяжёлым в моральном плане. В «Маленькой стране» проживают и получают медпомощь 80 детей и подростков с инвалидностью. Некоторые из них не могут самостоятельно себя обслуживать (иногда даже не способны держать ложку), а потому учреждение укомплектовано большим штатом педагогов, санитаров и нянек, помогающих детям формировать навыки самостоятельной жизни.

Сами сотрудники называют свой детдом-интернат «градообразующим предприятием», но когда Алексей Беспрозванных поинтересовался у директора Светланы Марейчевой, какая у её подчинённых средняя зарплата, она ответила, что чуть более 30 тысяч рублей. К слову, на сайте «Работа России» сейчас висит вакансия младшего воспитателя в «Маленькой стране», кандидату там предлагают зарплату в 23 000 рублей.

Некоторые воспитанники учреждения обучаются в поселковой школе, с маломобильными учениками приходит заниматься педагог оттуда же. Пообщавшись с сотрудниками, Алексей Беспрозванных поинтересовался у директора, чем можно помочь. Та ответила, что игрушек и подарков у детей полные шкафы, а вот с транспортной доступностью в Крылово есть проблемы. Когда губернатор ответил, что уже дал поручение вице-премьеру Александру Рольбинову запустить новый маршрут, Марейчева назвала его волшебником. Глава региона, неловко улыбаясь, лишь махнул рукой.

После вручения почётных грамот на выходе из интерната главу региона поймали рядовые работники «Маленькой страны». Они тоже жаловались на транспорт и на остановки, «лавочки на которых такие высокие, что приходится подпрыгивать». Эту ситуацию Беспрозванных попросил утрясти Владимира Устинова и направился в школу.

В крыловской средней школе, как оказалось, тоже не все гладко. В некоторых классах ученики во время дождей вынуждены слушать, как в вёдра капает с потолка вода. Ремонт кровли школы оценили в 10 млн рублей, но выделить их местный бюджет не в состоянии. Чуть позже, встречаясь с жителями Правдинского района, губернатор попросил поднять руки тех, кто приехал на встречу из Крылово. Поняв, что слушателей более чем достаточно, он озвучил своё решение о выделении денег на ремонт крыши и даже сорвал этим обещанием аплодисменты. Владимир Устинов, продолжая «мокрую тему», пообещал частичный ремонт в школе сделать уже в этом году, а новость о грядущем капитальном ремонте кровли он, как и жители Крылово, встретил с удовлетворением.

Дальше темп выезда чуть ускорился. Следующей остановкой стал посёлок Железнодорожный, центр которого снова перекопали для прокладки коммуникаций. Открыв памятную доску в честь командующего 3-м Белорусским фронтом Ивана Черняховского в центре посёлка, Алексей Беспрозванных решил прогуляться в направлении рынка. Зайдя в магазин, он поинтересовался у продавца, сколько стоит свинина и откуда она. Ответ его поразил: несмотря на то, что на территории муниципалитета раскинуло свои производственные мощности «Правдинское свинопроизводство», мясо во всех торговых точках Железнодорожного, в которых побывал губернатор, было из Зеленоградского района.

Осмотрев матерчатые палатки ранка, Беспрозванных спросил, удобно ли торговать в таких условиях, и предложил муниципальным властям построить нормальные павильоны. Когда он выяснил, что большая торговля в Железнодорожном бывает лишь по пятницам, от предложения сделать базар более приличным не отказался.

Одной из самых ёмких по числу инфоповодов стала встреча главы региона с местными предпринимателями в посёлке Дружба. Местом для собрания стал конференц-зал офиса компании Александра Гирзекорна «Новое Поле» в отремонтированном здании бывшего молокозавода Алленбурга. На правах хозяина положения сельхозпроизводитель решил озвучить главную, на его взгляд, проблему калининградских фермеров — мешающие развитию растениеводства высокие экспортные пошлины, которые, как он уверяет, «припёрли к стенке его предприятия» (помимо «Нового Поля», Гирзекорн является соучредителем компаний «Инвестагро» и «Новая жизнь» — прим. «Нового Калининграда»).

«Этот год мы ещё выдержим, а на следующий нам надо будет сокращать посевы, — патетически заявил Гирзекорн. — Мы уже не потянем. Финансовая нагрузка, проценты... Мы всё-таки экспортоориентированная область, и мы никогда не смотрели на Россию как на рынок сбыта, потому что логистика всегда была сложной, а сейчас она ещё более сложная. У нас больше нет европейского рынка, куда мы раньше планировали [поставки]. Сегодня есть только Бразилия, Африка. Экспортная пошлина нас придавила».

Коллегу поддержал и сосед по владениям глава КФХ «Аргумент» Магомед-Имин Рамазанов, выращивающий в Правдинском районе пшеницу, ячмень, рапс и кукурузу. И надо сказать, что фермеры ничего не выдумывали, потому что с 9 апреля Россия действительно повысила экспортные пошлины на зерно (подробнее об этом можно почитать здесь).

В ответ на жалобу фермеров Алексей Беспрозванных сообщил, что в апреле этого года его инициативу обнулить для Калининградской области ставки вывозной таможенной пошлины рассмотрело профильное подразделение правкомиссии по экономическому развитию. По итогам его предложение получило поддержку. Следующий шаг, по его словам, формальный, но требующий времени — это утверждение решения протоколом. Глава региона уточнил, что пока решение будет касаться пшеницы и кукурузы, после чего, вероятно, обнуление пошлин расширят и на другие культуры.

Следом за сельхозпроизводителями высказываться начали представители туристической отрасли. Оказалось, что и в этой процветающей, казалось бы, сфере есть масса сопутствующих проблем. Например, организатор байдарочных сплавов Геннадий Кострица сообщил, что в реке Лаве ежегодно падает уровень воды, и власти пока даже не пытаются вмешаться в этот процесс.

«Я тут не один, кто занимается сплавами на байдарках, и мы видим свою реку, — рассказал Кострица, оглядев зал (закивали в ответ как минимум двое). — Год от года ситуация ухудшается. Да, эта река не судоходная, но уровень воды в ней падает. Доклад профильного министерства я видел, где говорится, что они никаким образом не влияют на уровень воды, но это не совсем так. Есть такое понятие, как сохранение воды внутри водоёма. Благодаря тем перепадам, которые есть, можно сохранять воду на каждом её участке, как в Мазурском канале раньше делали. Это сохранит экологическую обстановку внутри водоёма».

В конце своего выступления Кострица заострил проблему, сообщив, что «лет через 20-30 экосистема реки умрёт», если не принять должных мер. В случае решения вопроса река, по его словам, снова станет полноводной, появится возможность запустить по ней малые катера, и турист наконец задумается, что удовольствие можно получить не только в западной части региона, но и на востоке.

Правдинский глава администрации Владимир Устинов подтвердил, что ранее получал от губернатора поручение выяснить, из-за чего происходит обмеление Лавы, однако после встречи с предпринимателями и жителями муниципалитета (они также просили рассказать, что происходит с рекой) над этой проблемой было решено поработать дополнительно.

Представители туротрасли, которые занимаются оживлением другой, ещё более пересохшей, водной артерии — Мазурского канала — вопрос ребром ставить не стали. Их больше интересовала денежная проблема. Купивший вместе с компаньоном шлюз № 5 и вложивший туда около пяти миллионов рублей экс-депутат облдумы Алексей Зиновьев сообщил губернатору, что статус гидротехнического сооружения не позволяет ему участвовать в большинстве региональных программ и получать деньги из бюджета. Зиновьев пояснил, что их специфический объект не подходит ни под одну программу, из-за чего возникают сложности с получением субсидий. Далее он поинтересовался, нельзя ли поменять гидротехническое назначение шлюза на что-либо другое (например, в рекреацию и туризм) с учётом того, что там уже работает кафе и получен сертификат на канатную дорогу.

То, что прецедентов пока не было, подтвердил и Кирилл Лило, возглавляющий региональный Центр поддержки предпринимательства. «Нет аналогов такого объекта, — пояснил он. — Учитывая, что это гидротехническое сооружение, это влечёт дополнительные требования и риски, связанные с его содержанием и обслуживанием».

Пользуясь случаем, компаньон Зиновьева Андрей Мациевский решил попросить ещё об одном одолжении. «У нас там земли рядом с шлюзом в аренде находятся. Можно ли изменить их статус, чтобы мы могли развиваться? — поинтересовался он. — Сейчас там огороды, а мы бы хотели ставить глэмпинги».

Губернатор обещать ничего не стал, напомнив, что зачастую земли сельхозназначения предпринимателями покупаются по небольшой цене, а потом переводятся под застройку и перепродаются без дополнительных инвестиций. Обещать расчистку русла канала Беспрозванных также не стал, пояснив, что «это недешёвое удовольствие».

«Я пока в приоритет ставлю социальные объекты для жителей, а потом уже для туристов», — заключил он (правда, перед этим Беспрозванных дал своим подчинённым задание продумать отдельную программу по развитию бизнеса вдоль канала).

Поговорив с бизнесменами, губернатор спрятал свой блокнот с пометками и направился вместе со всей правительственной делегацией в Правдинск. Там он вручил золотые и серебряные значки ГТО в недавно открывшемся скандальном ФОКе, подарил подрастающим футболистам мячи и посмотрел, как стар и млад плескаются в двух бассейнах спорткомплекса. Удовлетворившись увиденным, посетил поликлинику на улице Кутузова с весьма облезлым фасадом. Сотрудница поликлиники, которая призналась «Новому Калининграду», что кабинеты перед визитом главы региона «немного подмазали», сообщила, что ей «стыдновато» показывать, в каких условиях ей приходится работать.

Собственно, поликлиника стала одной из тем, с которой губернатор начал свою встречу с жителями района в доме культуры Правдинска, — пообещал построить новый диагностический центр.

«Я заехал посмотреть диагностический центр, в который вы ходите. Лично моё мнение: так не должно быть, — заявил глава региона. — Это не просто неудобно. Я уже дал поручение заменить флюорограф, потому что он достаточно старый. Сейчас мы вырабатываем решение по новому медучреждению. Я прошу Сергея Владимировича [Дмитриева] (министр здравоохранения региона — прим. „Нового Калининграда“) взять это на контроль».

Губернатор добавил, что в первую очередь необходимо сделать ремонт в помещениях существующей поликлиники, а также параллельно подготовить предложения по отдельному зданию модульного типа, чтобы «сделать обслуживание более комфортным».

Ремонт исторического здания, в котором ещё до войны располагалась окружная больница Фридланда, по мнению Беспрозванных, обойдётся дороже строительства нового здания. О том, что властям муниципалитета нужно будет сделать с существующей поликлиникой после открытия модульного центра, губернатор уточнять не стал.

Отчитываясь по поручениям, порадовал жителей посёлка Крылово и глава администрации Владимир Устинов. Клыловчанам, как оказалось, светит не только ремонт школы, но и строительство нового ДК. Оказалось, что существующий находится в собственности РПЦ, и поэтому тратить на его ремонт деньги из бюджета не совсем законно. Строительство нового после получения положительного заключения экспертизы власти намерены начать уже в следующем году.

Говоря о «сильной стороне района», Устинов рассказал об успехах агропромышленного комплекса, «выстроившего преемственность от Советского Союза». Отдельно в отчёте он выделил предприятие «Правдинское свинопроизводство», забивающее ежегодно около 250 000 голов (по словам Устинова, это около 70% от объёма свинины во всём регионе).

Сразу после бравурной речи местные жители напомнили Устинову, что у лидирующих позиций по свинине есть обратная сторона — запах навоза. В некоторых посёлках, как оказалось, во время внесения удобрений на полях так сильно пахнет, что «уже начинают болеть дети». В частности, одна из селянок попросила повлиять на фермеров, чтобы они вывозили навоз на поля в ночное время.

Глава администрации района согласился, что проблема действительно есть. Устинов даже признался, что время от времени ощущает навозный душок в собственном кабинете. Решится ли вопрос и будут ли фермеры работать по ночам, глава ответить затруднился, пообещав уточнить этот вопрос.

Другой наблюдательный житель сообщил губернатору, что в Правдинске высыхает не только река Лава, но и Мельничный пруд, над которым возвышается главная городская достопримечательность — кирха Фридланда (сейчас в её стенах функционирует православный Свято-Георгиевский храм). В результате обмеления недавно построенный променад (по его возведению власти отчитались ещё в 2021 году) перестал устраивать жителей.

Заявитель рассказал, что уже обращался в сентябре 2024 года по поводу удалённости променада от воды к заместителю председателя правительства Калининградской области Александру Рольбинову, однако получил на своё письмо отписку. «Я прошу, чтобы в нашем муниципалитете организовали круглый стол со специалистами по этой проблеме. Мы предлагаем немножко поднять уровень воды. Там есть возможность сделать это на 80 сантиметров. Это нужно, чтобы внешний вид был нормальным», — сообщил житель.

Когда губернатор обратился к Александру Рольбинову, чтобы тот повторно принял документы от заявителя, чиновник сделал вид, что этой проблемой должен заниматься не он.

«Александр Семёнович, вы куда рукой-то машете? — сделал замечание подчинённому Беспрозванных. — Гидротехнические сооружения в вашей зоне ответственности! Позовите коллег, проведите совещание и подготовьте мне предложения».

Вопросы, которые задавали правдинцы, были заметно более разнообразными, чем у жителей Краснознаменска. Их интересовали не только газ, вода и интернет (поднимались и такие темы), но и доступность медицинской помощи; возможность ротации приезжих врачей с сохранением им средств, выделенным бюджетом; коммунальные платежи и возможность их выбивания из неплательщиков; оказание помощи жёнам погибших в Специальной военной операции (одна из заявительниц попросила посодействовать в передаче ей полученной мужем медали «За отвагу»).

Выступил перед губернатором и владелец мельницы в Железнодорожном, которому не хватило денег на ремонт и запуск гостиницы; и инвалид по психиатрии, которого не пускают в местный бассейн; и жительница посёлка Лесное, которая возмутилась, что большая часть исторических зданий там выкуплена (в том числе футболистом Юрием Жирковым), но собственники не приводят их в порядок, из-за чего населённый пункт постепенно приходит в запустение.

По последнему обращению глава администрации Владимир Устинов согласился с аргументами жительницы, но заметил, что в выкупленных зданиях находилась во время войны школа Абвера (вероятно, это был намёк на то, что ничего там восстанавливать не нужно). Губернатор же заявил, что в ситуации необходимо разобраться, а у собственников, если они не приводят свои объекты в приличное состояние, объекты нужно изымать и пристраивать их в более надёжные руки.

Стоит отметить, что встреча в Правдинске, которую провёл губернатор, проходила в новом формате. Алексей Беспрозванных решил совместить общение с жителями с выездным заседанием правительства (обычно эти мероприятия разводились). Судя по всему, формат ему понравился, так как позволил сэкономить время и потерзать подчинённых прямыми, а не бумажными заявлениями жителей. Иными словами, будем ждать продолжения.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»