Вечерний@Калининград: завышенные ожидания, спор с «Крокодилом» и визит императора

От прогнозов веселились, подсчитали — прослезились. Примерно такие настроения наблюдаются сегодня у представителей туриндустрии области. Ожидаемого роста турпотока, о котором в апреле заявлял глава минкульттуризма Андрей Ермак, пока не наблюдается даже близко. Более того, загрузка гостиниц в регионе в сравнении с прошлогодним сезоном еще и снизилась.

«Почему? Потому что, во-первых, авиакомпании повышают цену и в глубину стараются продавать очень дорого. На сегодняшний день рынок стал настолько перегретым, что люди уже не могут покупать так дорого. <…>Ну, в конце концов, на сегодняшний день даже Турция дешевле, чем Калининградская область», — озвучил ряд причин краха завышенных ожиданий руководитель гостиничного направления Калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Куренков. К слову, цены на авиабилеты и жилье, к сожалению, не единственный фактор, останавливающий российских туристов от поездки в регион. Негативную роль играет и капризная калининградская погода, да и в целом имидж Калининградской области меркнет на фоне других федеральных курортов, активно вкладывающихся в раскрутку на федеральных каналах. Впрочем, «цыплят по осени считают», и, возможно, только это лето еще порадует представителей индустрии гостеприимства. Тем более в начале текущей недели Андрей Ермак выдал журналистам новую порцию оптимизма. «У нас самое лучшее соотношение „цена-качество“ в России на сегодняшний день», — заявил он. Осталось донести эту информацию до туристов.





Если начало июня 2025 года оказалось не самым радостным для представителей туриндустрии области, то в первые дни лета 1990-го негативными эмоциями были преисполнены журналисты местных СМИ, а заодно и некоторые чиновники. А все из-за «укуса» журнала «Крокодил», в майском номере которого вышла статья с обидным заголовком — «С протянутой рукой живет богатая Калининградская область». Понятно, что подобный выпад не мог остаться незамеченным, и в ответ со страниц местной прессы полетели колкости в адрес автора сего опуса... В традиционном дайджесте продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область в 1990 году, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка». На очереди — третья неделя июня.





В калининградский филиал Третьяковской галереи привезли две скульптуры. Одна из них — бронзовая статуя Петра I, которую в 1872 году в Риме создал русский скульптор Марк Антокольский. Пётр I изображён в мундире Преображенского полка, ботфортах и треуголке. Второе произведение — «Русский Сцевола» Василия Демута-Малиновского. Оригинал статуи был создан в 1813 году, а привезённый в Калининград экспонат в 1968 году отлили с экземпляра в гипсе по заказу Третьяковской галереи. Скульптура изображает подвиг неизвестного русского крестьянина, который, по легенде, попал в плен к французам во время войны 1812 года. Как в филиале Третьяковки проходила распаковка скульптур императора и крестьянина, рассказываем и показываем в нашем фоторепортаже.