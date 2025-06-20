Вечерний @Калининград: обещанного дождались, вопрос благоустройства и «Солянка»

Семье Кучкильдиных, в которой воспитываются 13 детей, подарили новый микроавтобус. Этой новостью с «Новым Калининградом» поделился глава семьи Радик. По его словам, транспортное средство приобрела компания группа компаний «Атлантис», а сам микроавтобус «сделан с любовью и заботой»: в нём 19 мест, он имеет дизельный двигатель, сало оснащён кондиционером и т.д. Компания подарила Кучкильдиным также корзину выпечки собственного производства.

Решить проблему с транспортом семье с 13 детьми обещал ешё экс-губернатор Антон Алиханов. В течение года вопрос не решался, а в ответе на инфозапрос в правительстве Калининградской области заявили, что «Законом Калининградской области „Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов“ бюджетные средства на приобретение автотранспорта для многодетных семей не предусмотрены, соответствующей меры социальной поддержки в регионе нет». Вопрос в итоге решился после нашей публикации. Хотелось бы надеяться, что другим многодетным не придется прибегать к помощи СМИ, и власти придумают что-нибудь, чтобы можно было помогать многодетным в обычном режиме.

Вход в Калининградский зоопарк (вернее, его правое крыло) этим летом ждут значительные перемены. Новый собственник бывшего кафе «Солянка» накануне демонтировал стеклянную пристройку к объекту. До сентября текущего года он намерен закончить реконструкцию и открыть кафе с магазином по продаже марципана. Однако обновление объекта уже вызвало противодействие со стороны самого зоопарка. Что смущает его руководство, предлагалась ли зоопарком альтернатива, и как проходил процесс согласования, выяснял «Новый Калининград».

Сквер на ул. Краснооктябрьской в Калининграде рядом со средней «мореходкой» (Калининградским морским рыбопромышленным колледжем) планируют реконструировать в 2026 году — об этом глава администрации Елена Дятлова рассказала в апреле. Тогда, по её словам, разработка концепции находилась на финальной стадии. По всей видимости, работа над ней завершена — площадка «ГорПросвет» анонсировала обсуждение концепции в прямом эфире, оно состоится в понедельник, 23 июня. Что может появиться в сквере у КМРК, можно узнать по ссылке.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу в области, перебралась в Ладушкинский округ. Анализ проведён на основе предложений сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик». Местные продавцы рассказывают про сосновый бор, близость к заливу и нетронутую природу, предлагая приобрести дома за 15 — 26,5 млн рублей. Стоимость квадратного метра доходит до 116 тыс. рублей. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: предоставлено семьей Кучкильдиных, предоставлено Вячеславом Генне, концепция благоустройства сквера ООО «Эталонпроект», с сайтов avito.ru и domclick.ru