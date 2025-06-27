Вечерний@Калининград: споры о плесени, светловская роскошь и рыбный специалитет

Злоключения погорельцев с Артиллерийской всё не заканчиваются. Спустя два года после пожара, серьезно повредившего здание, жильцы не могут, да и не хотят возвращаться в «родные пенаты». Несмотря на активные попытки городских властей убедить их это сделать. Однако у погорельцев к чиновникам мэрии немало претензий: по их мнению, несмотря на потраченные на ремонт миллионы, дом довоенной постройки непригоден для проживания из-за плесени и целого ряда других «недоделок» типа дыр в полу и смещенных окон.

«Прийти к общему знаменателю» стороны попытались на встрече, на которую смогли прийти далеко не все жильцы дома — и, как оказалось, ровным счетом ничего не пропустили. Поскольку, кроме обмена «любезностями» и взаимных претензий, участники «рандеву» ни о чем договориться не смогли. Единственное, горвласти сообщили, что решение о дальнейшей судьбе дома будет принято после того, как состоится очередная экспертиза. На вопрос жильцов о целесообразности состоявшейся встречи чиновники пояснили, что это часть процедуры, чтобы в дальнейшем по решению суда вновь провести повторную межведомственную комиссию. В общем, процесс, судя по всему, затягивается на неопределенный срок. Тем временем в злосчастный дом с плесенью потихоньку «заселяются» бомжи, что явно не добавляет ему привлекательности в глазах законных жильцов.





В продолжение темы недвижимости, правда, несколько иного уровня. На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила виртуальное путешествие по региону в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу. На этот раз обзор коснулся Светловского округа, изобилующего, если верить авторам большинства объявлений, «уникальными» местами. Готовых распрощаться с суммой не менее 18 млн рублей покупателей ждут в числе прочего Калининградский залив, свой катер, фитнес-зона, «аромат хвои и пение птиц». Не обойдётся и без «невероятной атмосферы комфорта и роскоши». О том, что ещё обещают продавцы с «Авито» и «Циан», — в нашем обзоре





Строганина из пеламиды — региональный гастрономический специалитет (несмотря на то, что эта рыба не обитает в Балтике). В этом году эта своеобразная кулинарная достопримечательность номинирована на премию «Russian Traveler Awards 2025» в номинации «Национальное блюдо/продукт». Строганину предлагают в большинстве калининградских ресторанов, причем в каждом она будет иметь свой вкус, который напрямую зависит от ингредиентов и заправки. «Новый Калининграда» выяснил, где в центре города и по какой цене можно попробовать знаменитое блюдо.