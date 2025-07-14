Вечерний @Калининград: рост цен на проезд, просьба Фёдорова и хоспис для кошек

Власти удовлетворили желание «Калининград-ГорТранса» повысить тарифы на проезд в общественном транспорте спустя два года после последнего повышения, но не до конца. В планах транспортного предприятия были следующие показатели: 49 рублей при оплате наличными (сейчас — 37), 39 рублей — безналом (сейчас — 33), 34 рубля — при оплате транспортной картой «Волна Балтики» (сейчас — 28). Утвердили же такие тарифы: 44 рубля наличными, 38 рублей — при оплате картой, 33 — «Волной Балтики». Платить больше придётся ориентировочно с конца июля. Точный срок обещали назвать позднее.


14 июля Ленинградский районный суд в очередной раз продлил срок пребывания в СИЗО экс-руководителю БФУ им. И. Канта Александру Фёдорову — ещё на полгода. Об этом он попросил сам. Бывшему заместителю ректора Елене Мялкиной на такой же срок продлили домашний арест. Подробности — в публикации «Нового Калининграда».


Более двенадцати лет назад Анна Брылевская создала в Калининграде один из первых в России хоспис для пушистиков. «Новый Калининград» поговорил с Анной о том, как редактор издательства вдруг превратилась в волонтера, почему в нашем регионе появляются беспризорные животные, кто в этом виноват, как сегодня решается эта проблема. И к чему приведут резонансные поправки в закон «Об ответственном отношении к животным», который уже вызвал волну возмущения по всей стране.


«Новый Калининград» продолжает рассказывать об интересных местах области. На этот раз речь пойдёт о Музейно-культурном центре посёлке Владимирово Багратионовского района — главном проводнике в мир средневекового Тарау (такое название поселение носило до 1946 года).

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»


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