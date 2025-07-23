Вечерний@Калининград: езда без правил, линия без изломов и вода без кислорода

Накануне Госавтоинспекция сообщила о массовом ДТП на пересечении Аллеи Смелых и Южного обхода Калининграда, в котором серьезно пострадали люди, в том числе и двухлетний малыш. И вот уже сегодня — очередная шокирующая новость: столкновение легковушки и автобуса в Неманском районе, которое закончилось гибелью 18-летнего водителя и госпитализацией его столь же юных пассажиров.

По данным ГАИ, обе аварии произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения. В первом случае 58-летний водитель грузовика выбрал небезопасную дистанцию до впередистоящего транспортного средства — в итоге в ДТП оказались задействованы, помимо нарушителя, сразу 4 автомобиля. И на больничных койках оказались ехавшие в них люди. Причиной смертельной аварии под Неманом стало несоблюдение юным водителем требования знака «Уступи дорогу». Крылатая фраза о том, что «правила дорожного движения написаны кровью», к сожалению, не теряет своей актуальности. «Новый Калининград» выражает соболезнования родственникам погибшего юноши и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Берегите себя и не игнорируйте ПДД, цена бывает слишком высока.





Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных накануне провел прямую линию. Было поднято немало тем и вопросов: от «дружелюбных соседей»-литовцев, из вредности создающих очереди на границах, до тарифов ЖКХ, цен на бензин и благоустройства территории у Дома Советов. Длилась линия два с половиной часа. И с точки зрения организации и режиссуры построена была прекрасно — тут и колл-центр, и прием обращений через интернет, и люди в студии… Однако выглядело все происходящее спродюсированным, проработанным и выверенным до последнего слова. Прямая линия без малейшего излома и шероховатости. Хорошо это или плохо и есть ли альтернатива — об этом в авторской колонке «Есть мнение» размышляет журналист «Нового Калининграда» Оксана Майтакова.

«Наша река Преголя теперь рассчитывается по новой формуле. В воде в связи с отсутствием в ней О2 (то бишь кислорода) и с наличием в ней фекальных сбросов творческая лаборатория редакции вывела новую формулу воды в Преголе: не H2O, а H2Г» — вот так иронично о наболевшем писали 35 лет назад калининградские журналисты, рассказывая об экологических проблемах, оказавшихся в центре внимания прессы тех дней. Перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, в еженедельном дайджесте продолжаем вспоминать, чем жила тогда Калининградской область. На очереди — вторая неделя августа.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»