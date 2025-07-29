Вечерний @Калининград: выбор зумеров, дом под снос и меткий провал

На дорогах Калининграда образовался очередной провал. Казалось бы, рядовая (хоть и не самая приятная) ситуация, если бы не одно «но». Просадка на месте канализационного люка образовалась как раз напротив здания на улице Павлика Морозова, в котором находится комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации. Дорожный бог, существуй он, мог бы так намекнуть чиновникам, что порой они не видят дальше собственного носа. Пометив досадную оплошность дорожным ограждением (после поступившего сигнала об аварийно опасном участке), в администрации очертили круг вероятных виновников дефекта. Отвечать за установку оголовников под люки могла как компания «Мосинжиниринг», проводившая тут работы в 2022 году, так и «Водоканал». Причины произошедшего также «пока выясняют».

В России продолжается приемная кампания в вузы и колледжи. Зачастую этот процесс наполнен волнениями и сомнениями в выборе специальности как со стороны подрастающего поколения, так и их родителей. «Новый Калининград» поговорил с экспертами о том, какие сильные и слабые стороны есть у зумеров, что является для них определяющим фактором при выборе профессии, что делать, если студент осознал, что ошибся в выборе специальности.

Исторический дом на Рижской, 14 в областном центре расселили и готовятся снести уже в этом году. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе горадминистрации: «Мы там были 9 июля, здание уже было расселено и заколочено, правда разломано вандалами. Снос запланирован на этот год». Как выглядит здание сейчас, запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили хаус-мастер, начальник очистных сооружений, преподаватель английского языка, няня и матрос второго класса.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография, предоставленная очевидцем