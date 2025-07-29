Вечерний @Калининград: выбор зумеров, дом под снос и меткий провал

На дорогах Калининграда образовался очередной провал. Казалось бы, рядовая (хоть и не самая приятная) ситуация, если бы не одно «но». Просадка на месте канализационного люка образовалась как раз напротив здания на улице Павлика Морозова, в котором находится комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации. Дорожный бог, существуй он, мог бы так намекнуть чиновникам, что порой они не видят дальше собственного носа. Пометив досадную оплошность дорожным ограждением (после поступившего сигнала об аварийно опасном участке), в администрации очертили круг вероятных виновников дефекта. Отвечать за установку оголовников под люки могла как компания «Мосинжиниринг», проводившая тут работы в 2022 году, так и «Водоканал». Причины произошедшего также «пока выясняют».


В России продолжается приемная кампания в вузы и колледжи. Зачастую этот процесс наполнен волнениями и сомнениями в выборе специальности как со стороны подрастающего поколения, так и их родителей. «Новый Калининград» поговорил с экспертами о том, какие сильные и слабые стороны есть у зумеров, что является для них определяющим фактором при выборе профессии, что делать, если студент осознал, что ошибся в выборе специальности.


Исторический дом на Рижской, 14 в областном центре расселили и готовятся снести уже в этом году. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе горадминистрации: «Мы там были 9 июля, здание уже было расселено и заколочено, правда разломано вандалами. Снос запланирован на этот год». Как выглядит здание сейчас, запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили хаус-мастер, начальник очистных сооружений, преподаватель английского языка, няня и матрос второго класса.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография, предоставленная очевидцем

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter