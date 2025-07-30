Вечерний @Калининград: вина врачей, СИЗО на дом и закрытие музея

На заседании Мособлсуда 30 июля присяжные признали виновными в убийстве новорожденного ребенка калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую. Поддержать врачей в суде пришли их коллеги, а также другие неравнодушные граждане и два Героя России, ранее выступавшие на стороне калининградских медиков.

При этом в процессе рассмотрения дела присяжные заседатели заменялись дважды. Последнего отстранили на заседании неделю назад, заменив на нового по ходатайству стороны обвинения. Медик Ирина назвала причиной отвода двойное гражданство присяжного. Адвокат Сушкевич отметил, что «все сильно устали от происходящего» и «надо обдумать случившееся, а после принять решение, как возможно действовать дальше». Уже завтра судья огласит приговор калининградским врачам.

Бывшего руководителя калининградской «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову отпустили под домашний арест. У неё истёк срок содержания в СИЗО. В качестве меры пресечения Акоповой избрали домашний арест. Портал «Руград» пишет, что адвокат экс-руководителя «Фестивальной дирекции» Светлана Горбунова отказалась от комментариев.

Балтийский филиал Пушкинского музея закрывается с 1 августа. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале филиала 29 июля. Следом за ним последовала публикация в основном канале музея. В ней давалось пояснение, что параллельно с закрытием филиала в Калининграде музей сворачивает работу Северо-Кавказского и Уральского филиалов. На дверях музея, расположенного на углу проспекта Победы и улицы Пушкина, ранее появилось объявление о том, что зал временно не работает «в связи с реэкспозицией».

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя августа.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», Государственный архив Калининградской области