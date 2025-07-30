Балтийский филиал Пушкинского музея досрочно прекращает свою работу

Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Балтийский филиал Пушкинского музея закрывается с 1 августа. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале филиала 29 июля.

«Друзья и коллеги, уточним пост ГМИИ им. А.С. Пушкина: Балтийский филиал Пушкинского музея прекращает свою деятельность с 1 августа 2025 года», — говорится в сообщении.

Следом за ним последовала публикация в основном канале музея. В ней давалось пояснение, что параллельно с закрытием филиала в Калининграде музей сворачивает работу Северо-Кавказского и Уральского филиалов.

«Мы сердечно благодарим коллег за добросовестную работу и удовольствие работать с ними. Вместе мы успели сделать много интересного: наладили новые связи, реализовали яркие идеи, выстроили оптимальные механизмы взаимодействия, — говорится в публикации. — Впереди у нас новый этап работы. Мы продолжим оказывать поддержку уже начатым проектам и обязательно придумаем что-то новое и запоминающееся».

Отметим, что на дверях музея, расположенного на углу проспекта Победы и улицы Пушкина, ранее появилось объявление о том, что зал временно не работает «в связи с реэкспозицией».

В мае этого года ГМИИ им. А.С. Пушкина сообщал, что принял решение о закрытии Балтийского филиала Пушкинского музея в Калининграде. Эту информацию тогда же подтвердила заведующий отделом связей с общественностью ГМИИ Анна Малыгина.

«Действительно, с 1 января 2026 года три филиала из пяти — Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский — прекращают свою работу в составе Пушкинского музея, однако ГМИИ им. А.С. Пушкина продолжает партнерство с ведущими проектами. Кроме того, регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе», — сообщила она.

Малыгина пояснила, что «это решение было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ им. А.С. Пушкина и созданием новой институции по работе с современным искусством на базе Пушкинского музея». Она уверяла, что «все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца 2025 года» и затруднились ответить на вопрос о сотрудниках упраздняемых филиалов музея, уточнив, что пока не владеют информацией по этому поводу.

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