«Виновны»: присяжные вынесли единодушный вердикт по делу Белой-Сушкевич

Присяжные признали виновными в убийстве новорожденного ребенка калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую. Решающее заседание по новому рассмотрению дела медиков после обжалования адвокатами обвинительного приговора состоялось в среду, 30 июля, в Московском областном суде.

Поддержать врачей в суде пришли их коллеги, а также другие неравнодушные граждане. В их числе были присяжные заседатели из прошлого процесса, сделавшие для себя вывод о невиновности врачей. Также в суд приехали два Героя России: журналист Ирина Краснопольская и детский врач Леонид Рошаль, которые и ранее открыто выступали на стороне калининградских медиков.

После того, как судья сообщила присяжным заседателям свое напутственное слово, те удалились в совещательную комнату. Вернувшись, они единодушно объявили, что считают врачей виновными.

Напомним, что в процессе рассмотрения дела присяжные заседатели заменялись дважды. Под номерами 8 и 5. Последнего отстранили в предыдущем заседании, то есть неделю назад, заменив на нового. Об этом ходатайствовал государственный обвинитель.

«Причиной отвода назвали двойное гражданство мужчины, — рассказала московский медик Ирина, присутствовавшая на заседании. — Больше 10 лет назад он получил российское гражданство и, по его словам, отправил в соответствующие органы отказ от предыдущего — узбекского. Мужчина имеет врачебное образование. Гособвинитель объяснила свою позицию тем, что в списках на отказ мужчины нет. Почему этот момент вдруг обнаружился в самом конце процесса?»

«Все сильно устали от происходящего, всё это весьма неприятно, — поделился впечатлениями адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов. — Пока надо обдумать случившееся, а после принять решение, как возможно действовать дальше».

В заседании назначен перерыв до завтра, на нём судья должен огласить приговор, который назначит наказания для врачей.

В октябре 2022 Мособлсуд приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии. Обвинение считало, что врачи намеренно убили недоношенного младенца, так как не хотели портить статистику. Защита утверждала, что злого умысла у медиков не было.

В декабре 2023 года Верховный суд оставил в силе приговор Московского областного суда, согласно которому калининградские медики Елена Белая и Элина Сушкевич должны провести в колонии 9,5 и 9 лет соответственно. Это был второй судебный процесс по делу об убийстве новорожденного, в декабре 2020 года коллегия присяжных в Калининграде Белую и Сушкевич оправдала. Обвинение этот вердикт не устроил, и дело отправили на пересмотр в Москву.