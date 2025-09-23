Вечерний@Калининград: «подработка» судьи, амбре канализации и послевкусие «Августа»

Информационное поле во вторник всколыхнула новость о председателе Совета судей России, который параллельно с официальной сферой деятельности обзавелся «подработкой», позволившей ему стать миллиардером. По данным Генпрокуратуры, Виктор Момотов еще 15 лет назад объединился с «краснодарским представителем криминалитета» и владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом.

В частности, компаньонами была создана сеть бизнес-отелей, включающая 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. Благодаря своему «хобби» Момотов сумел сформировать активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. «за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов». При этом ушлый судья и его компаньон еще и уклонялись от уплаты налогов, недоимка по которым превышает полмиллиарда. Теперь слугу Фемиды и его подельника ждет суд, которому, в частности, предстоит дать ответы на целый ряд «неудобных» вопросов, в том числе и кадровых.





У кого хлеб черствый, а у кого жемчуг мелкий. Пока одни ворочают миллиардами и открывают отели, другие не могут вскладчину накопить сотню тысяч, чтобы закрыть вопрос со зловонием в подъезде собственного дома от регулярно засоряющейся канализации. Дома, который по-хорошему давно надо было бы снести или хотя бы капитально отремонтировать, учитывая, что его износ составляет 84%. Пока же жители бывшего общежития гостиничного типа на улице Красной, 133-139, вынуждены «соседствовать» с антисанитарными условиями, жутким запахом канализации и плесенью. «Новый Калининград» разбирался в ситуации и выяснял, как долго жильцам предстоит еще терпеть этот «коммунальный кошмар».

Отвлечемся от бытовых проблем на культуру. Калининградская область, ставшая площадкой для съёмок фильма «Август», получила эксклюзивное право на его премьерный показ. Благодаря этому калининградцы смогли первыми оценить четвёртую экранизацию романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» (авторское название «Момент истины») и сравнить её с предыдущими. «Новый Калининград» также побывал на премьере, пообщался в режиссёром Никитой Высоцким и попытался понять, почему культовое произведение постоянно преследуют скандалы и трагедии.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»