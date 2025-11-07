Вечерний @Калининград: скорая помощь, транспортный налог и синие ценники

Короткая рабочая неделя закончилась на позитиве. Власти региона пообещали отказаться от передачи автомобилей скорой помощи на аутсорсинг, а проще говоря, «в частные руки». Об этом губернатор Алексей Беспрозванных написал в своих социальных сетях. Он написал, что обсудил этот вопрос с сотрудниками скорой помощи во время рабочего выезда на подстанцию на улице Бородинской. «Задавали вопрос про „передачу скорой в частные руки“, так называемый аутсорсинг. Знаю, что региональный минздрав обсуждал много вариантов среди возможных. Аутсорсинга точно не будет. Нас это не устраивает. Мы идём по другой модели: прямая закупка скорых в наш центр. Попросил довести это до сотрудников, чтобы никто не манипулировал непроверенной информацией», — отметил Беспрозванных. 

Как рассказали «Новому Калининграду» источники, знакомые с ситуацией, передачу скорых лоббировала одна из госкорпораций. Зачем — не очень понятно. Ведь государство для того и существует, чтобы обеспечивать своим гражданам за счёт бюджета (который, на минуточку, формируется по большей части за счет налогов тех самых граждан) адекватную медицинскую помощь, образование, социальную поддержку, вкладываться в библиотеки, музыкальные школы, спортивные секции, кружки и т.д. и т.п. Если переложить всю эту нагрузку с бюджета на самих граждан, то что тогда получится? Между тем, основная цель любого бизнеса — это извлечение прибыли со всеми вытекающими. Кстати, можно вспомнить, какой раньше праздник отмечали 7 ноября, и почему медицина, образование, культура были куда доступнее.

Еще одна позитивная новость: министерство градостроительной политики Калининградской области выдало БФУ имени Канта разрешение на ввод в эксплуатацию одного из общежитий кампуса «Кантиана». В настоящее время в помещениях, как сообщает пресс-служба правительства, завершается «ряд работ эксплуатационной стадии, необходимых для начала заселения студентов, включая монтаж мебели, послестроительную уборку корпуса и другие работы». «Официальное открытие общежития ожидается не позднее второй декады декабря этого года», — пообещали в пресс-службе. Это значит, что многие студенты федерального вуза смогут получить, наконец, свои места в общаге, которых они ждут с начала семестра. И возможно, что даже встретить Новый год в комфортных условиях (поскольку улететь домой на новогодние праздники многим из них не по карману из-за отсутствия субсидированных билетов).

Но не без ложки дёгтя. Областные власти намерены вновь увеличить взнос на капитальный ремонт. Рассматривается вариант ввести с 1 июля 2026 года плату в 10,9 руб. за квадратный метр (сейчас в регионе платят 9,9 руб). Это означает, что за квартиру площадью, к примеру, 60 кв. м нужно будет платить не 594 руб., а 654 руб. Рост вроде как не сильно значительный, но хотелось бы верить, что эти деньги уходят не в пустоту. Еще одна инициатива властей — повысить транспортный налог. Тема, которая 15 лет назад оказалась острой и привела в конечном итоге к катастрофическим последствиям для экс-губернатора, сегодня вряд ли вызовет серьезный резонанс: транспортный налог для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил вырастет хоть и почти в два раза, но в абсолютных цифрах с 3,5 до 6 руб. за л.с. То есть, максимально с 350 до 600 руб. в год. Ежемесячная плата за капремонт на этом фоне кажется куда солиднее. Уже не говорим о ценах на бензин.

Больше года прошло с того момента, как в торговых сетях Калининградской области летом начали вводить так называемые «синие (голубые) ценники» в рамках «Региональной программы доступных цен». Программа «фиксирует» цены на ряд наиболее социально значимых товаров, а также на те продукты, которые пользуются постоянным спросом. В рамках очередного мониторинга «Новый Калининград» изучил, как обстоят дела с ценами и наличием товаров с «синими ценниками». Оказалось, что не везде присутствует полный ассортимент товаров, а цены продолжают меняться — расти или снижаться. Подробнее читайте по ссылке.

Как театр начинается с вешалки, так любой мало-мальски приличный город начинается с вокзала, а точнее — с привокзальной площади или улицы. Не является исключением и Пионерский... Как встречает гостей небольшой провинциальный городок, читайте в авторской колонке «Есть мнение» руководителя общественной организации «Наследие Калининградской земли» (НАКАЗ), создателя электронной Книги памяти Калининградской области (kpko.ru) и посвященного достопримечательностям региона сайта «Пруссия39» (prussia39.ru) Дмитрия Вострикова.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила анализировать рынок долгосрочной аренды квартир региона. Тема нового обзора — самые дорогие однокомнатные квартиры Светлогорска. За 50 — 100 тысяч рублей в месяц арендаторов ждут море «через парк», всевозможные дизайнерские находки и вообще «всё новое и добротное», но только если вы «порядочная пара» или человек (по всей видимости, непорядочные не могут позволить себе квартиры за такие деньги). Желающим провести долгие зимние вечера в Светлогорске обещают «побег от суеты», рестораны и променад. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда», пресс-службы правительства области, предоставлено Дмитрием Востриковым

