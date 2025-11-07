Власти Калининградской области отказались от «передачи скорой в частые руки»

Власти Калининградской области отказались от идеи передать автомобили скорой помощи на аутсорсинг. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своих социальных сетях.

Глава региона написал, что обсудил этот вопрос с сотрудниками скорой помощи во время рабочего выезда на подстанцию на улице Бородинской. «Задавали вопрос про „передачу скорой в частные руки“, так называемый аутсорсинг. Знаю, что региональный минздрав обсуждал много вариантов среди возможных. Аутсорсинга точно не будет. Нас это не устраивает. Мы идём по другой модели: прямая закупка скорых в наш центр. Попросил довести это до сотрудников, чтобы никто не манипулировал непроверенной информацией», — отметил Беспрозванных.

По его словам, первую партию новых автомобилей скорой помощи приобретают за счёт областного бюджета. «Минздрав уже начал процедуру — закупает 12 машин», — сообщил губернатор. Дальнейшее обновление автопарка, по словам Беспрозванных, планируется осуществить при федеральной поддержке, в настоящее время прорабатывается вопрос источников финансирования.