Вечерний@Калининград: «проблемный» транзит, добровольцы поневоле и топ вакансий

Областные власти во вторник озвучили новые рекомендации для калининградцев, планирующих в ближайшее время отправиться за пределы области по железной дороге. Дело в том, что к привычным уже для жителей самого западного региона проблемам вроде нехватки билетов на поезда из-за ограничений, введенных «доброжелательными» соседями-литовцами, или особых требований к загранпаспортам прибавилась новая «неприятность».

У пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область и выезжающих с территории региона, могут блокировать сим-карты после въезда не территорию РФ. Таков новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА. «Пассажирам поездов, следующих направлением „Москва-Калининград“, можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытии в Калининград. Пассажирам поездов, следующих направлением „Калининград-Москва“, отключить телефон до выезда за пределы Калининградской области и включить после пересечения белорусско-российской границы. Это позволит избежать блокировки сим-карт, так как время в пути составляет не более 23 часов, что позволяет уложиться во временной интервал в 72 часа», — советуют власти. Что ж, ради безопасности можно и потерпеть. Тем более нам, калининградцам, не привыкать к разного рода ограничениям.

Во вторник прокуратурасообщила о завершении «эпопеи» со спортшколой олимпийского резерва по плаванию в спорткомплексе «Юность», о проведении проверки в отношении которой стало известно в начале октября. Как уточняло ведомство, основанием для инспекции послужила коллективная жалоба со стороны родителей юных пловцов. Выяснилось, что в августе и сентябре 2025 года из-за ремонтных работ в здании спортивного комплекса «Юность» занятия воспитанников МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 14 по плаванию» проводились в бассейне БФУ им. И. Канта. При этом оплата аренды бассейна неправомерно возлагалась на родителей воспитанников под видом добровольных пожертвований. В результате «добровольцы», устав от поборов, обратились в надзорное ведомство. По словам родителей, за их счет спортшкола оплачивала аренду бассейна, хотя на эти цели должно выделяться бюджетное финансирование. Итогом проверки прокуратуры стал штраф в 75 тысяч, взысканный со спортшколы, выговор «виновному должностному лицу», а также возврат родителям «пожертвований». Казалось бы, справедливость торжествует, права потерпевшей стороны восстановлены. Если бы не одно но. Как сообщил источник «Нового Калининграда», на следующей неделе грядет Первенство города по плаванию, и с юных спортсменов через тренеров… вновь требуют «добровольные взносы».





Поскольку вторник относится к началу трудовой недели, о выходных задумываться рановато, зато поразмыслить о работе, особенно тем, у кого ее нет, самое время. В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы анализируем свежие предложения в разных сферах. По традиции изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе диапазон предлагаемых зарплат составил от 1 до 250 тысяч рублей. Подробности — в нашей публикации.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»