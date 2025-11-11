Прокуратура: родителям воспитанников спортшколы вернули «добровольные пожертвования»

После вмешательства прокуратуры области родителям воспитанников спортивной школы по плаванию возвращены денежные средства за аренду бассейна. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что в августе и сентябре 2025 года из-за ремонтных работ в здании спортивного комплекса «Юность» занятия воспитанников МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 14 по плаванию» проводились в бассейне БФУ им. И. Канта. При этом оплата аренды бассейна неправомерно возлагалась на родителей воспитанников под видом добровольных пожертвований.

По результатам проверки прокуратура области внесла представление главе администрации городского округа. После вмешательства надзорного ведомства денежные средства возвращены родителям, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 6 октября областная прокуратура сообщила о «коллективном обращении» насчет нарушений в СК «Юность» и начале проверки. 7 ноября стало известно, что спортшкола олимпийского резерва № 14 по плаванию оштрафована за нарушение лицензионных требований на 75 тысяч рублей. В спортшколе от оперативных комментариев воздержались, предложив обращаться в комитет по социальной политике. В свою очередь, в комитете также отказались комментировать ситуацию.