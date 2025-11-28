Вечерний@Калининград: письмо Минтрансу, «расширение» праздника и квартиры у моря

В пятницу на повестке дня вновь возникла тема субсидированных авиаперевозок на калининградском направлении. Очередную попытку пролоббировать интересы местного населения предпринял наш сенатор в Совфеде Александр Шендерюк-Жидков. Он направил в федеральный Минтранс письмо с конкретными предложениями, как сделать так, чтобы жители самого западного региона не чувствовали себя в транспортной блокаде, а их попытки приобрести субсидированный билет на самолет не превращались в труднопроходимый квест.

В «послании Минтрансу» сенатор предлагает изучить возможность корректировки механизма субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении «таким образом, чтобы субсидированные билеты предоставлялись исключительно жителям Калининградской области с постоянной регистрацией в регионе (за исключением студентов вузов области)». Кроме того, он настаивает на разработке совместно с авиаперевозчиками специального «плоского» тарифа исключительно для жителей региона. Кроме того, политик предлагает разработать цифровое решение, которое обеспечит автоматизированную продажу субсидированных билетов калининградцам.

Собственно, все эти предложения сенатор ранее уже озвучивал на совещании в Совфеде, которое проходило двумя неделями ранее при участии представителей того же Министерства транспорта. Более того, глава ведомства даже заявлял о готовности обсуждать вопрос о сокращении категорий граждан, которые наряду с калининградцами смогут претендовать на заветные субсидированные авиабилеты. Хотелось бы верить, что письменное обращение в Минтранс поможет как-то ускорить «процесс обсуждения», а может и поспособствует переходу от слов к делу. Стоит напомнить, что Минтранс на том же совещании в СФ предлагал разработать дорожную карту в ситуации с билетами и региональному правительству. Будем надеяться, что правительство не останется в стороне от проблемы и сделает свой ход в деле лоббирования интересов жителей. Пока же калининградцы продолжают «охоту» за положенными им льготными билетами, что называется, в условиях жесткой конкуренции.





Занимаясь решением серьезных вопросов, не следует забывать и о праздниках. Похоже, такой логикой руководствовался губернатор Алексей Беспрозванных, выдвигая инициативу в честь 80-летия области «расширить» скромный калининградский День селедки до всероссийского, а если получится, то и до международного масштаба. Видимо, решив, что селедка «мелко плавает», глава региона предложил «укрупнить» праздник, сделав из него «что-то более серьезное» — например День рыбы. «Давайте его переформатируем. Я был сам на этом празднике. Он пока городской и региональный. Посмотрите даже международную практику. Это может стать нашей гастрономической карточкой, помимо новогоднего праздника балтийской кухни», — предлагает губернатор. Возможно ли «переформатировать» камерный День селедки в масштабный День рыбы за оставшиеся четыре месяца и, главное, поможет ли это «наполнить праздник дополнительными смыслами», узнаем в первое воскресенье апреля. Если, конечно, бессменные организатор праздника — Музей Мирового океана — «замахнётся» на воплощение в жизнь внезапной идеи губернатора.

Если с Днем селедки у ММО пока все довольно туманно, то с новыми выставками, напротив, все предельно ясно и четко. В минувший четверг их открылось сразу две, и обе посвящены исследованиям Северного и Южного полюсов Земли. Одна экспозиция называется «К берегам Антарктиды» (6+) и рассказывает о первой советской экспедиции к ледяному материку, которая стартовала из Калининграда почти 70 лет назад. Название второй тоже говорит само за себя: «Артур Чилингаров: портрет на фоне эпохи» (6+). Подробности — в на репортаже по ссылке.





Тем временем «Недвижимость Нового Калининграда» продолжает изучать рынок долгосрочной аренды региона. На этой неделе мы выбрали пять самых дорогих студий Пионерского. Во сколько обойдется проживание в расположенных в новых домах рядом с морем квартирах, в некоторых из которых арендаторам обещают сервис уровня отеля, узнаете из нашего обзора.