Шендерюк-Жидков обратился в Минтранс по поводу льготных авиабилетов

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков направил в Минтранс РФ письмо с просьбой рассмотреть изменения в механизме субсидирования авиаперевозок в пользу калининградцев. Соответствующий документ находится в распоряжении «Нового Калининграда».

В обращении к министру транспорта РФ Андрею Никитину Шендерюк-Жидков подчеркнул, что необоснованная конкуренция за доступные субсидированные билеты между калининградцами и туристами, недостаточность выделяемых средств, а также сам процесс оформления субсидированных билетов являются критическими проблемами для жителей региона.

В письме сенатор предлагает изучить возможность корректировки механизма субсидирования авиаперевозок на калининградском направлении «таким образом, чтобы субсидированные билеты предоставлялись исключительно жителям Калининградской области с постоянной регистрацией в регионе (за исключением студентов вузов области)». Кроме того, он настаивает на разработке совместно с авиаперевозчиками специального «плоского» тарифа исключительно для жителей региона.

«„Плоский тариф“ не должен зависеть от сезона, дней недели или приближения праздничных дат. Таким образом, предлагается установить плоский тариф в размере 6800 рублей до Москвы и соответствующие тарифы до Санкт-Петербурга и других ключевых направлений в течение всего года, исключительно для граждан, зарегистрированных в Калининградской области», — говорится в письме.

Помимо этого, Шендерюк-Жидков подчеркнул необходимость рассмотрения цифрового решения, которое обеспечит автоматизированную продажу субсидированных билетов жителям Калининградской области. «Создание электронной базы данных жителей региона позволит упростить процедуру приобретения билетов и избежать образования очередей в кассах авиакомпаний», — отмечается в документе.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что в министерстве готовы обсуждать вопрос о сокращении категорий граждан, которые могут приобретать субсидированные авиабилеты.

В Совфеде 11 ноября прошло совещание по вопросу льготных авиабилетов. Вице-премьер Александр Рольбинов предложил на совещании вернуться к практике 2024 года, когда субсидированные авиабилеты предназначались только жителям Калининградской области и студентам. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ставший инициатором совещания, предложил также распространить региональность на плоские тарифы «Аэрофлота». Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин отмечал, что властям Калининградской области необходимо разработать дорожную карту ситуации с авиаперевозками, поскольку предложение оставить субсидируемые билеты и плоские тарифы только для жителей региона может сказаться на турпотоке.
