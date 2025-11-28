Беспрозванных попросил расширить калининградский День селёдки до Дня рыбы

День селедки в Калининграде необходимо расширить до всероссийского и даже международного масштаба в честь 80-летия Калининградской области. С таким предложением в пятницу, 28 ноября, выступил на Совете по культуре губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По его мнению, праздник должен стать событием, на которое хочется приехать из других регионов.

«День селедки, который мы проводили у себя, он у нас всё равно проходит в каком-то региональном масштабе, — обратился Беспрозванных к президенту Музея Мирового океана Светлане Сивковой. — Я предлагаю, Светлана Геннадьевна, давайте мы сделаем что-то более серьёзное из этого праздника. Может, это будет День селёдки и кильки, может, День рыбы, я не знаю. Давайте его переформатируем. Я был сам на этом празднике. Он пока городской и региональный. Посмотрите даже международную практику. Это может стать нашей гастрономической карточкой, помимо новогоднего праздника балтийской кухни».

Светлана Сивкова на неожиданное предложение ответила, что именно в апреле 2026 года ММО запланирован очень большой праздник «вместе с нашими рыбниками».

Когда глава региона поинтересовался, есть ли где-то в стране подобный фестиваль, Сивкова ему напомнила про День корюшки в Петербурге.

«Но нашей селёдке, наверное, уже лет 20, — возразила Сивкова. — Это дань памяти и уважения рыбакам».

Тем не менее, Беспрозванных этот ответ не устроил и он попросил «наполнить праздник дополнительными смыслами».

Напомним, что День селёдки в Калининграде отмечают ежегодно, начиная с 2006 года. Обычно его празднуют в первое воскресенье апреля.