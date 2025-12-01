Вечерний@Калининград: самокатный вопрос, декабрьские новшества и вояж по заправкам

«В России теперь три беды: дураки, дороги и самокатчики на дорогах», «Если ты никого не ненавидишь — значит, ты еще не встретил самокатчика», «Самокатчики делятся на умных и быстрых. Первых пока никто не видел» — подобные «шутки и афоризмы» весьма красноречиво отражают отношение пешеходов к средствам индивидуальной мобильности и тем, кто ими пользуется. 

 В Калининграде неприязнь к электросамокатчикам стала особенно острой с появлением  на городских улицах шеринговых СИМ, «благодаря» которым возможность промчаться по тротуару с ветерком получил, что называется, и стар и млад. Со всеми вытекающими, вернее, «вылетающими» последствиями. «Экспансия» электросамокатов началась в 2020 году, и с тех пор шеринговые средства индивидуальной мобильности, к радости одних и негодованию других, стали неотъемлемой частью транспортной системы. С одной существенной разницей: если для автомобилистов и пешеходов существуют четко прописанные правила поведения на дорогах, то столь же четкие ограничения по использованию электросамокатов и прочих СИМ  — в частности, возрастные — законодательно не определены и по сей день и находятся «в стадии разработки» на федеральном уровне. 

Не добавляет оптимизма и более чем скромный размер штрафов для нарушителей на СИМ. Согласно данным региональной Гоавтоинспекции, в Калининградской области за несоблюдение электросамкатчиками ПДД предусмотрен штраф в 800 рублей; за управление СИМ в состоянии опьянения  — от 1 000 до 1 500 рублей; за создание помех в движении транспорта — 1 000 рублей; за причинение легкого вреда здоровью — 1000 рублей, за причинение среднего — от 1000 до 1500 рублей соответственно. Иными словами, уложив пешехода на больничную койку, водитель СИМ должен будет заплатить сущие копейки, и то если его, что называется, «поймают за руку». Есть ли шансы на решение «самокатного вопроса» в обозримом будущем и что по этому поводу говорят власти — рассказываем в нашей публикации.

lh7tyxfj1wyi0t2s8wqbtenwsdykxq01 (1) (1).jpg

Если с «самокатными» законами пока все довольно неопределенно, то в других сферах ясности куда больше. В частности, уже с сегодняшнего дня в России вступил в силу целый ряд важных нововведений. Они затронут автомобилистов, должников и коллекторов, абитуриентов, айтишников и даже школьников. Подробнее об этих и других новшествах декабря — в нашем обзоре.

eb717f9d234e786064565067cba7a81e.jpg

По традиции «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. Дефицита бензина и дизельного топлива по-прежнему нет: на всех проверенных АЗС горючее доступно, очередей не наблюдается. Как изменились цены за две недели — читайте на нашем сайте по ссылке.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: унижение общественным транспортом

Журналист Оксана Майтакова — про общественный транспорт в областном центре

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter