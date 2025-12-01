Вечерний@Калининград: самокатный вопрос, декабрьские новшества и вояж по заправкам

«В России теперь три беды: дураки, дороги и самокатчики на дорогах», «Если ты никого не ненавидишь — значит, ты еще не встретил самокатчика», «Самокатчики делятся на умных и быстрых. Первых пока никто не видел» — подобные «шутки и афоризмы» весьма красноречиво отражают отношение пешеходов к средствам индивидуальной мобильности и тем, кто ими пользуется.

В Калининграде неприязнь к электросамокатчикам стала особенно острой с появлением на городских улицах шеринговых СИМ, «благодаря» которым возможность промчаться по тротуару с ветерком получил, что называется, и стар и млад. Со всеми вытекающими, вернее, «вылетающими» последствиями. «Экспансия» электросамокатов началась в 2020 году, и с тех пор шеринговые средства индивидуальной мобильности, к радости одних и негодованию других, стали неотъемлемой частью транспортной системы. С одной существенной разницей: если для автомобилистов и пешеходов существуют четко прописанные правила поведения на дорогах, то столь же четкие ограничения по использованию электросамокатов и прочих СИМ — в частности, возрастные — законодательно не определены и по сей день и находятся «в стадии разработки» на федеральном уровне.

Не добавляет оптимизма и более чем скромный размер штрафов для нарушителей на СИМ. Согласно данным региональной Гоавтоинспекции, в Калининградской области за несоблюдение электросамкатчиками ПДД предусмотрен штраф в 800 рублей; за управление СИМ в состоянии опьянения — от 1 000 до 1 500 рублей; за создание помех в движении транспорта — 1 000 рублей; за причинение легкого вреда здоровью — 1000 рублей, за причинение среднего — от 1000 до 1500 рублей соответственно. Иными словами, уложив пешехода на больничную койку, водитель СИМ должен будет заплатить сущие копейки, и то если его, что называется, «поймают за руку». Есть ли шансы на решение «самокатного вопроса» в обозримом будущем и что по этому поводу говорят власти — рассказываем в нашей публикации.





Если с «самокатными» законами пока все довольно неопределенно, то в других сферах ясности куда больше. В частности, уже с сегодняшнего дня в России вступил в силу целый ряд важных нововведений. Они затронут автомобилистов, должников и коллекторов, абитуриентов, айтишников и даже школьников. Подробнее об этих и других новшествах декабря — в нашем обзоре.

По традиции «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. Дефицита бензина и дизельного топлива по-прежнему нет: на всех проверенных АЗС горючее доступно, очередей не наблюдается. Как изменились цены за две недели — читайте на нашем сайте по ссылке.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»