Цены колеблются: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда

В воскресенье, 30 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. Дефицита бензина и дизельного топлива по-прежнему нет: на всех проверенных АЗС горючее доступно, очередей не наблюдается. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

На «Народной заправке» (РостОйл) произошло единое повышение всех позиций на рубль: АИ-95 подорожал до 70,00 руб., АИ-92 — до 66,00 руб., дизтопливо — до 70,00 руб.

На «Р&Н» корректировки минимальны: АИ-95 стоит 74,95 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизель — 74,69 руб.

На «Идель» отмечено заметное снижение стоимости бензина: АИ-95 — 69,10 руб. (минус 3,10 руб.), АИ-92 — 68,20 руб. (минус 70 коп.). Дизель остался на уровне 72,00 руб.

На «ЛУКОЙЛе» цены изменились в пределах нескольких копеек. АИ-95 продается по 68,62 руб., АИ-92 — 65,43 руб., дизтопливо — 77,05 руб.

На «Балтнефти» без изменений: АИ-95 — 69,39 руб., АИ-92 — 65,59 руб., ДТ — 73,89 руб.

На «Сургутнефтегазе» корректировка минимальна: АИ-95 подешевел до 69,20 руб., АИ-92 стоит 65,40 руб., дизельное топливо — 74,50 руб.

На «Тебойле» АИ-95 стоит 68,45 руб., АИ-92 — 64,98 руб., ДТ — 75,84 руб. Изменения укладываются в пределы нескольких десятков копеек.

В целом динамика остается умеренной: часть сетей сохранила ценники на прежнем уровне, часть — провела небольшие корректировки, преимущественно в пределах 50-70 копеек. Дефицита топлива, перебоев с поставками или очередей не зарегистрировано.

Напомним, в сентябре власти зафиксировали «небольшой дефицит» нефтепродуктов в стране. Калининградская область отчиталась о бесперебойных поставках и достаточных запасах. В октябре для контроля ситуации губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба, который ежедневно мониторит наличие топлива на АЗС.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 30 ноября, ниже — 16 ноября.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

70,00

(+1 руб.)

69,00

66,00

(+1 руб.)

65,00

70,00

(+1 руб.)

69,00

Р&Н

Московский проспект, 81

74,95

(+0,46 руб.)

74,49

69,99

(-)

69,99

74,69

(-)

74,69

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

69,10

(-3,10 руб.)

72,20

68,20

(-0,70 руб.)

68,90

72,00

(-)

72,00

«ЛУКОЙЛ»

проспект Мира, 166

68,62/69,26*

(+0,06 руб.)

68,56/69,20*

65,43

(+0,06 руб.)

65,37

77,05/72,05**

(+0,70/1 руб.)

76,35/71,05**

«Балтнефть»

проспект Мира, 151

69,39

(-)

69,39

65,59

(-)

65,59

73,89

(-)

73,89

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

69,20

(+0,05 руб.)

69,15

65,40

(+0,05 руб.)

65,35

74,50

(-)

74,50

«Teboil»

Московский проспект, 242А

68,45/70,75*

(0,05 руб.)

68,40/70,70*

64,98

(0,06 руб.)

64,92

75,84

(0,70 руб.)

75,14

* топливо АИ-95+

** цена с учетом акции «Янтарная выгода»

Текст, фото: Карина Захарийчук

