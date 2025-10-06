Цены колеблются: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда

0 0

В воскресенье, 30 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. Дефицита бензина и дизельного топлива по-прежнему нет: на всех проверенных АЗС горючее доступно, очередей не наблюдается. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

На «Народной заправке» (РостОйл) произошло единое повышение всех позиций на рубль: АИ-95 подорожал до 70,00 руб., АИ-92 — до 66,00 руб., дизтопливо — до 70,00 руб.

На «Р&Н» корректировки минимальны: АИ-95 стоит 74,95 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизель — 74,69 руб.

На «Идель» отмечено заметное снижение стоимости бензина: АИ-95 — 69,10 руб. (минус 3,10 руб.), АИ-92 — 68,20 руб. (минус 70 коп.). Дизель остался на уровне 72,00 руб.

На «ЛУКОЙЛе» цены изменились в пределах нескольких копеек. АИ-95 продается по 68,62 руб., АИ-92 — 65,43 руб., дизтопливо — 77,05 руб.

На «Балтнефти» без изменений: АИ-95 — 69,39 руб., АИ-92 — 65,59 руб., ДТ — 73,89 руб.

На «Сургутнефтегазе» корректировка минимальна: АИ-95 подешевел до 69,20 руб., АИ-92 стоит 65,40 руб., дизельное топливо — 74,50 руб.

На «Тебойле» АИ-95 стоит 68,45 руб., АИ-92 — 64,98 руб., ДТ — 75,84 руб. Изменения укладываются в пределы нескольких десятков копеек.

В целом динамика остается умеренной: часть сетей сохранила ценники на прежнем уровне, часть — провела небольшие корректировки, преимущественно в пределах 50-70 копеек. Дефицита топлива, перебоев с поставками или очередей не зарегистрировано.

Напомним, в сентябре власти зафиксировали «небольшой дефицит» нефтепродуктов в стране. Калининградская область отчиталась о бесперебойных поставках и достаточных запасах. В октябре для контроля ситуации губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба, который ежедневно мониторит наличие топлива на АЗС.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 30 ноября, ниже — 16 ноября.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 70,00 (+1 руб.) 69,00 66,00 (+1 руб.) 65,00 70,00 (+1 руб.) 69,00 Р&Н Московский проспект, 81 74,95 (+0,46 руб.) 74,49 69,99 (-) 69,99 74,69 (-) 74,69 «Идель» ул. Румянцева, 2А 69,10 (-3,10 руб.) 72,20 68,20 (-0,70 руб.) 68,90 72,00 (-) 72,00 «ЛУКОЙЛ» проспект Мира, 166 68,62/69,26* (+0,06 руб.) 68,56/69,20* 65,43 (+0,06 руб.) 65,37 77,05/72,05** (+0,70/1 руб.) 76,35/71,05** «Балтнефть» проспект Мира, 151 69,39 (-) 69,39 65,59 (-) 65,59 73,89 (-) 73,89 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 69,20 (+0,05 руб.) 69,15 65,40 (+0,05 руб.) 65,35 74,50 (-) 74,50 «Teboil» Московский проспект, 242А 68,45/70,75* (0,05 руб.) 68,40/70,70* 64,98 (0,06 руб.) 64,92 75,84 (0,70 руб.) 75,14

* топливо АИ-95+

** цена с учетом акции «Янтарная выгода»

Текст, фото: Карина Захарийчук