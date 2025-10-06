Цены колеблются: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда

В воскресенье, 30 ноября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. Дефицита бензина и дизельного топлива по-прежнему нет: на всех проверенных АЗС горючее доступно, очередей не наблюдается. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.
На «Народной заправке» (РостОйл) произошло единое повышение всех позиций на рубль: АИ-95 подорожал до 70,00 руб., АИ-92 — до 66,00 руб., дизтопливо — до 70,00 руб.
На «Р&Н» корректировки минимальны: АИ-95 стоит 74,95 руб., АИ-92 — 69,99 руб., дизель — 74,69 руб.
На «Идель» отмечено заметное снижение стоимости бензина: АИ-95 — 69,10 руб. (минус 3,10 руб.), АИ-92 — 68,20 руб. (минус 70 коп.). Дизель остался на уровне 72,00 руб.
На «ЛУКОЙЛе» цены изменились в пределах нескольких копеек. АИ-95 продается по 68,62 руб., АИ-92 — 65,43 руб., дизтопливо — 77,05 руб.
На «Балтнефти» без изменений: АИ-95 — 69,39 руб., АИ-92 — 65,59 руб., ДТ — 73,89 руб.
На «Сургутнефтегазе» корректировка минимальна: АИ-95 подешевел до 69,20 руб., АИ-92 стоит 65,40 руб., дизельное топливо — 74,50 руб.
На «Тебойле» АИ-95 стоит 68,45 руб., АИ-92 — 64,98 руб., ДТ — 75,84 руб. Изменения укладываются в пределы нескольких десятков копеек.
В целом динамика остается умеренной: часть сетей сохранила ценники на прежнем уровне, часть — провела небольшие корректировки, преимущественно в пределах 50-70 копеек. Дефицита топлива, перебоев с поставками или очередей не зарегистрировано.
Напомним, в сентябре власти зафиксировали «небольшой дефицит» нефтепродуктов в стране. Калининградская область отчиталась о бесперебойных поставках и достаточных запасах. В октябре для контроля ситуации губернатор Алексей Беспрозванных сообщил о создании оперативного штаба, который ежедневно мониторит наличие топлива на АЗС.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 30 ноября, ниже — 16 ноября.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
70,00
(+1 руб.)
69,00
|
66,00
(+1 руб.)
65,00
|
70,00
(+1 руб.)
69,00
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
74,95
(+0,46 руб.)
74,49
|
69,99
(-)
69,99
|
74,69
(-)
74,69
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
69,10
(-3,10 руб.)
72,20
|
68,20
(-0,70 руб.)
68,90
|
72,00
(-)
72,00
|
«ЛУКОЙЛ»
проспект Мира, 166
|
68,62/69,26*
(+0,06 руб.)
68,56/69,20*
|
65,43
(+0,06 руб.)
65,37
|
77,05/72,05**
(+0,70/1 руб.)
76,35/71,05**
|
«Балтнефть»
проспект Мира, 151
|
69,39
(-)
69,39
|
65,59
(-)
65,59
|
73,89
(-)
73,89
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
69,20
(+0,05 руб.)
69,15
|
65,40
(+0,05 руб.)
65,35
|
74,50
(-)
74,50
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
68,45/70,75*
(0,05 руб.)
68,40/70,70*
|
64,98
(0,06 руб.)
64,92
|
75,84
(0,70 руб.)
75,14
* топливо АИ-95+
** цена с учетом акции «Янтарная выгода»
Текст, фото: Карина Захарийчук
