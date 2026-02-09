Вечерний@Калининград: недофинансирование жизненно важного, дела судебные и АЗС

К испытаниям на прочность жители Калининградской области за последние годы уже попривыкли. Сомнительная транспортная доступность региона, дорогая недвижимость, цены в магазинах, удивляющие даже туристов из столицы, раздутые жировки… Список можно продолжить, но в целом все эти неприятные моменты, что называется, «не смертельны». Но есть в Калининградской области одна проблема, к которой «притерпеться» не представляется возможным. Потому что речь идет о выживании людей, в прямом смысле этого слова. 

Проблема эта связана с перебоями с поставками жизненно важных препаратов, которые положены региональным льготникам. Причем последние в ряде случаев должны принимать лекарства на постоянной основе, без «перерывов» на ожидание поступления медикаментов и прочие бюрократические проволочки. Но реалии таковы, что эта проблема остается болезненно актуальной вот уже третий год. И надеяться, что 2026-й окажется в этом плане переломным годом, особо не стоит. Поскольку еще в ноябре 2025-го в региональном Заксобрании констатировали, что предусмотренных в бюджете 3,2 млрд рублей на лекарственные препараты для региональных льготников на следующий год недостаточно, поскольку минздраву требуется около 4 млрд. В ответ на это министр финансов Виктор Порембский сообщил, что за последние годы эти расходные обязательства выросли и «существенно обгоняют рост наших возможностей обеспечения в целом расходов». «Новый Калининград» попытался разобраться в причинах недофинансирования жизненно важной сферы.

2551f81339b1033e9dd423a46b3d29c6.jpg

5 февраля в суде Ленинградского района прошло очередное заседание по делу бывшего ректора БФУ Александра Федорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной. Их обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере. В ходе этого заседания сторона обвинения закончила представлять доказательства. Подробности — в материале по ссылке.

1442147fbc8e60fe92df06e5afd7d034 (1).jpg

«Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автомобильное топливо на заправках города. Выяснилось, что за прошедшие две недели на большинстве АЗС сохранилась стабильность, однако у отдельных сетей зафиксирован точечный рост, а кое-где — заметное снижение по одной позиции. Подробный анализ цен — в нашем обзоре.

Текст: Оксана Шевченко

