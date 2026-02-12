Вечерний@Калининград: мини-усиление, «перезагрузка» Бальзаминова и снова выходные

Этой зимой у калининградцев вполне может периодически возникать ощущение, что с городскими властями они существуют в каких-то параллельных реальностях. Просто пока горожане жалуются на непроходимые дворы и скользкие тротуары, чиновники выдают на гора совершенно иные отчеты. В их «реальности» коммунальщики без устали сражаются с гололедицей и снежными сугробами, делая дороги и тротуары безопасными для горожан. А власти, в свою очередь, прикладывают титанические усилия для того, чтобы ряды этих борцов со стихией регулярно пополнялись.

В частности, сегодня сити-менеджер Елена Дятлова сообщила, что в Калининграде смогли «немного нарастить» силы и средства для борьбы со стихией, увеличив количество арендованной техники с экипажами… на две единицы. «Таким образом, снег на городских улицах сейчас разгребают 27 МДК, 17 тракторов и бобкэтов, 557 рабочих и дворников, в том числе граждане по срочным трудовым договорам. Подведомственные администрации города организации сегодня также подключаются к уборке прилегающих территорий», — бодро отрапортовала глава горадминистрации. Очень хочется разделить оптимистичный настрой сити-менеджера, научившись радоваться даже мелочам, но этому мешает подозрение, что «мини-усиление» двумя единицами техники вряд ли сыграет сколь-нибудь заметную роль в неравной борьбе со стихией. Впрочем, говорят, что маленькие шаги важнее быстрых рывков. А там, глядишь, и зима закончится.





Отвлечемся от будничных проблем на размышления… о счастье. Студенты Российской академии музыки им. Гнесиных представили в Калининграде мюзикл «Женитьба Бальзаминова» (12+) по мотивам произведений Александра Островского. Корреспонденты «Нового Калининграда», посмотрев спектакль, еще раз убедились в том, что счастье не купить, а мечтать все же надо о чем-нибудь великом. Подробности — в материале по ссылке.

И еще одна приятная тема — близкие выходные. А это значит, что мы по традиции подготовили подборку мероприятий, которые, возможно, вам захочется посетить. Тем более что предстоящий уик-энд пройдет под знаком Дня влюблённых. С 13 по 15 февраля в городе запланированы симфонические концерты, рок-выступления, тематические вечеринки, музейные программы и акции для пар, а также фестиваль осознанного потребления, а также целых три концерта группы «Руки вверх!» в ДС «Янтарный». Обо всем этом — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».