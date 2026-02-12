Дятлова рассказала, как в Калининграде «нарастили» силы по борьбе со снегом (фото)

В Калининграде смогли «немного нарастить» силы и средства по борьбе со стихией. Как сообщила глава администрации Елена Дятлова в своем телеграм-канале, количество арендованной техники с экипажами увеличилось на две единицы.

«Таким образом, снег на городских улицах сейчас разгребают 27 МДК, 17 тракторов и бобкэтов, 557 рабочих и дворников, в том числе граждане по срочным трудовым договорам. Подведомственные администрации города организации сегодня также подключаются к уборке прилегающих территорий», — рассказала сити-менеджер.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой

Комитет муниципального контроля также направились проводить рейды по городу. В их задачи входит оценка состояния земельных участков около торговых центров, магазинов, офисов и других частных компаний. В случае выявления нарушений составляются протоколы и направляются региональным властям.

Кроме того, в Калининграде устраняют последствия аварий на сетях в районах ул. Разина, Репина и Клинической. Из-за утечек там образовался сильный гололёд. Коммунальщики также продолжают вывозить снег с городских территорий на снегосвалки. «Находимся на постоянной связи с ГИБДД и диспетчерами ГорТранса, оперативно отрабатываем все заявки от коллег», — добавила Дятлова.