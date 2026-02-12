Дятлова рассказала, как в Калининграде «нарастили» силы по борьбе со снегом (фото)

Все новости по теме: Снег и ЖКХ

В Калининграде смогли «немного нарастить» силы и средства по борьбе со стихией. Как сообщила глава администрации Елена Дятлова в своем телеграм-канале, количество арендованной техники с экипажами увеличилось на две единицы.

«Таким образом, снег на городских улицах сейчас разгребают 27 МДК, 17 тракторов и бобкэтов, 557 рабочих и дворников, в том числе граждане по срочным трудовым договорам. Подведомственные администрации города организации сегодня также подключаются к уборке прилегающих территорий», — рассказала сити-менеджер.

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой 

Комитет муниципального контроля также направились проводить рейды по городу. В их задачи входит оценка состояния земельных участков около торговых центров, магазинов, офисов и других частных компаний. В случае выявления нарушений составляются протоколы и направляются региональным властям.

Кроме того, в Калининграде устраняют последствия аварий на сетях в районах ул. Разина, Репина и Клинической. Из-за утечек там образовался сильный гололёд. Коммунальщики также продолжают вывозить снег с городских территорий на снегосвалки. «Находимся на постоянной связи с ГИБДД и диспетчерами ГорТранса, оперативно отрабатываем все заявки от коллег», — добавила Дятлова.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter