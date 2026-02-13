Вечерний@Калининград: мечта многодетных, съёмки в Алленберге и лоск Янтарного

В обществе бытует мнение, что появление в семье большого количества детей обусловлено желанием родителей «нажиться» на льготах и выплатах. Однако на деле жизнь «за счёт государства» порой выглядит совсем не так, как многие себе представляют. На примере семьи с 13 детьми «Новый Калининград» разбирался, на что могут и не могут рассчитывать многодетные в Калининградской области в 2026 году.





читайте по ссылке на сайте. Семью Чуркиных с 13 детьми в 2017 году наградили орденом «Родительская слава». Тогда семья получила единовременное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. В «копилке» семьи также находятся медаль «Материнская слава», диплом «Одаренные дети — надежда России», почётный диплом «Признательность» от регионального минсоца, благодарность от властей Советского округа и благодарственное письмо от Черняховской епархии. Предусмотрены и льготы, среди которых компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО, выплата к школе и единое пособие. Однако не предусмотрена помощь в приобретение автотранспорта. Семья мечтает об экономичном семиместном авто. Подробности

В Калининградской области продолжаются съемки сериала «Чужой город» (название рабочее и еще может поменяться). На этой неделе «улицами послевоенного Кёнигсберга» стал комплекс зданий психиатрической лечебницы Алленберг на окраине Знаменска. Согласно сценарию, 11 февраля должен был переместить актёров и массовку в октябрь конца 40-х.

Главные герои фильма Егор Гончаров (его роли исполняет Роман Евдокимов) и немка Эльза Вольберг (Ксения Трейстер). Гончаров — бывший солдат штрафбата и вор-«щипач», который вынужден скрываться от мести бандитов и милиции. В Калининграде Гончаров обращается за помощью к боевому товарищу, однако его вскоре убивают. Кровавые ниточки тянутся к некоему Гауптману, теневому предводителю местных диверсантов Абвера, с ним же связана и героиня Ксении Трейстер, судьба которой небезразлична Егору. Подробности о процессе создания фильма — по ссылке.

На этой неделе «Недвижимость Нового калининграда» в поисках новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами добралась до Янтарного. Выбор нового жилья здесь пока не так широк, поэтому объявления пестрят эпитетами «уникальный» и «эксклюзивный». Потенциальным покупателям обещают свой фруктовый сад, фонтаны, двор-парк и банный комплекс с купелью. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»; в материале также использовано изображение с сайта cian.ru