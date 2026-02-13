«Не предусмотрено»: как власти помогают многодетной семье с 13 детьми

0 0

В обществе бытует мнение, что появление в семье большого количества детей обусловлено желанием родителей «нажиться» на льготах и выплатах. Однако на деле жизнь «за счёт государства» порой выглядит совсем не так, как многие себе представляют. На примере семьи с 13 детьми «Новый Калининград» разбирался, на что могут и не могут рассчитывать многодетные в Калининградской области в 2026 году.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментируя в декабре федеральному изданию «Лайф» рост рождаемости (за 11 месяцев 2025 года он составил 1,218 при плановом значении Минтруда РФ 1,19), рассказал, что региональные власти «комплексно проводят мероприятия, которые влияют на улучшение демографической ситуации». Среди таких мероприятий он, в частности, назвал региональные выплаты для многодетных родителей, которые последние полтора года предоставляются без критериев нуждаемости. Напомним, что решение отменить критерий принималось экс-губернатором Антоном Алихановым зимой 2024 года, комплекс мер был представлен в апреле, вступил в силу с 1 июля.

Всем семьям по чуть-чуть: пять вопросов о поддержке многодетных

«Новый Калининград» пообщался с многодетной семьей Чуркиных из Советска, чтобы на конкретном примере выяснить, как государство помогает многодетным и какой поддержки им не хватает.

Семья Чуркиных — супруги Сергей и Наталья, а также 12 детей — переехала в Калининградскую область из Омска в 2019 году. Здесь на свет появился 13-й ребёнок (а ещё есть двое внуков). В 2017 году — ещё в Омске — Чуркиных наградили орденом «Родительская слава». Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Тогда семья получила единовременное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Также в «копилке» семьи медаль «Материнская слава», диплом «Одаренные дети — надежда России», почётный диплом «Признательность» от регионального минсоца, благодарность от властей Советского округа и благодарственное письмо от Черняховской епархии.

Выяснилось, что один из самых острых вопросов для семьи сейчас — транспортный. Дело в том, что семья Чуркиных выделяется не только своим размером. Жизнь родителей и детей тесно связана с музыкой. «Мы можем семейным струнным квинтетом сыграть — контрабас, виолончель, три скрипки», — рассказал Сергей. Мама Наталья и дочь Юлия преподают в музыкальной школе. Шестеро детей её окончили, ещё шестеро — учатся в настоящее время. Трое детей — выпускники музыкального колледжа. Одна из дочерей ещё учится там. Трое детей играют в детско-юношеском симфоническом оркестре Калининградской области, один из сыновей — в военном оркестре. Четверо членов семьи — участники церковного оркестра в Калининграде. Понятно, что столь активная творческая деятельность не может обходиться без частых поездок, учитывая, что семья живёт в Советске. Сергей при этом работает в Гусеве и ездит туда четыре раза в неделю.

С просьбой помочь решить проблему с приобретением транспорта глава семьи обратился к губернатору Алексею Беспрозванных. «Нам остро необходим экономичный семиместный автомобиль, такой как „Лада Ларгус“. Нам приходится очень много ездить (работа, учёба студентов в Калининграде, участие детей в оркестрах, бытовые вопросы). Годовой пробег на нашей текущей семиместной машине — больше 50 тысяч км. Такими темпами она не продержится и трёх лет до дорогостоящих ремонтов», — говорится в письме.

В ответе на обращение за подписью вице-премьера-министра социальной политики региона Анжелики Майстер семье всё же напомнили, что оказание материальной помощи из областного бюджета физическим лицам для приобретения автотранспортных средств «к сожалению, не предусмотрено». Сергею рекомендовали воспользоваться программой льготного автокредитования с государственной поддержкой «Семейный автомобиль», которая действует во всех федеральных округах России.

В ответе также перечислены меры соцподдержки, которые получила и получает семья: «В настоящее время Вашей супруге предоставляется ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в размере 2 217 рублей (одна на всех — прим. «Нового Калининграда), всем членам семьи — компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Кроме того, в июле 2025 года предоставлена выплата к школе на семерых детей в возрасте от 6 до 18 лет в размере 5 000 рублей на каждого ребёнка (в общей сложности 35000 рублей — прим. ред.)». Кроме того, в рамках мер региональной поддержки детям доступны бесплатное питание в школе и проезд в общественном транспорте.

Также семья, как рассказал Сергей, получает единое пособие на семерых детей — в общей сложности 132454 рубля в месяц. Однако это уже не региональная, а федеральная мера поддержки. Для решения транспортного вопроса, по словам главы семьи, этого недостаточно.

Обращаясь к губернатору, Сергей уточнил, что знает об отсутствии в регионе меры поддержки на приобретение автомобиля: «Однако у нас нет времени ждать, пока такая норма будет принята — наши дети растут сейчас, и лет через десять уже все выпорхнут из родительского гнезда».

Несмотря на официальное отсутствие меры поддержки для многодетных в виде предоставления транспортного средства, подобный прецедент в Калининградской области всё же есть. На решение транспортного вопроса семьи Кучкильдиных, в которой также воспитывается 13 детей, ушло больше года. Как ранее рассказывал «Новый Калининград», помочь обещал экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов, однако дело застопорилось. Как говорилось в ответе Анжелики Майстер на письмо Ольги Кучкильдиной, министерство социальной политики совместно с министерством финансов Калининградской области прорабатывало вопрос о приобретении микроавтобуса для семьи с использованием благотворительных средств, решение вопроса находилось на особом контроле правительства области. В итоге автомобиль подарила семье компания «Атлантис». Более того, по словам Кучкильдиных, после того, как их история стала достоянием общественности, инвесторы подарили машину еще одной многодетной семье.

По мнению Сергея, самое сильное влияние на рождаемость оказывают традиционные ценности, особенно вера. Однако без материальной поддержки семьям с большим количеством детей справиться сложно. «Жильё — в первую очередь (нам, например, купили квартиру меценаты), потом — транспорт. Хорошо, что сейчас есть поддержка от государства в виде маткапитала и пособий ежемесячных. Отношение общества к многодетным тоже очень важно. Чем престижнее — тем лучше (сейчас, конечно, лучше отношение, чем в 2000-х, когда в роддоме обзывали крольчихой)», — отмечает глава семьи.

Хорошие меры, по его словам, порой «застревают в Думе». Например, законопроект о 14 днях оплачиваемого дополнительного отпуска для многодетных.

Семья Чуркиных, помимо автомобиля, мечтает о скрипке для одной из дочерей. Для поступления в консерваторию необходим инструмент стоимостью 100-150 тысяч рублей. Для семьи это неподъёмная сумма.

Текст: Мария Власенкова / «Новый Калининград», фото из личного архива семьи Чуркиных