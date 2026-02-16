Вечерний @Калининград: пытки отчима, деградация транспорта и курс на весну

В Калининградской области завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве 7-летнего жителя Черняховска. Отчим и мать ребёнка обвиняются также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. 12-летнюю сестру погибшего супруги также подвергали избиениям. Следователями установлено не менее восьми фактов применения физического и психического насилия к детям, не способным защитить себя. В частности, установлен факт совместного избиения ребёнка обоими обвиняемыми в сентябре 2023 года за непослушание ремнём, электрическим проводом, пластиковой трубой, железным прутом и другими подручными предметами.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Черняховский», которые не задокументировали известные им факты жестокого обращения с детьми в указанной семье.

Калининградские старожилы ещё помнят, как была организована работа общественного транспорта в далёкие советские, перестроечные годы и «лихие 90-е». Почему с тех пор ситуация в городе изменилась не в лучшую сторону, кто виноват и что делать — разбирался «Новый Калининград».

После рекордных морозов в Калининградской области наметилась тенденция к потеплению. Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», повышение температуры до околонулевых и плюсовых отметок ожидается к концу недели. «​​Впрочем, за потеплением с большей вероятностью последуют очередные полярные вторжения. Надеяться на устойчивое тепло ещё рано, но признаки приближающейся весны заметны: световой день увеличивается, а солнце при ясной погоде всё сильнее повышает температуру, сглаживая дневной холод в антициклоне. Так что даже несмотря на „холодную“ циркуляцию, потепления будут становиться интенсивнее, а дневные температуры — заметно выше», — отмечают синоптики.

Согласно прогнозу «Яндекса», столбик термометра преодолеет нулевую отметку в субботу, 21 февраля. Со следующей недели, кроме четверга, наблюдается устойчивый слабый «плюс». В «Гисметео» дают менее оптимистичные прогнозы с установлением слабоположительных температур не ранее 3 марта.

В Калининграде прошла церемония закрытия молодёжной программы для театральных и кинематографических вузов страны «Большой дебют» (12+). Корреспонденты «Нового Калининграда», посетив это мероприятие, прониклись духом студенческого праздника и ещё раз убедились в том, что у отечественного театра и, в частности, театра музыкального, есть будущее.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография Калининградского областного суда