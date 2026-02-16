«Прослеживается тенденция к потеплению»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни жителей области ожидает умеренная зимняя погода с облачностью и вероятностью снегопадов. К концу недели прослеживается тенденция к потеплению, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в понедельник −9...-11°C, в первой половине дня — малооблачно, во второй половине дня и вечером — переменная облачность без осадков. Ветер переменный с юго-восточного на северо-восточный, в Калининграде и области — слабый/ умеренный (1-6 м/с), у побережья во второй половине дня и вечером — умеренный (3-8 м/с), в порывах до 10-13 м/с.

Во вторник ночью в Калининграде и области до −15...-18°C, по области (особенно в низменностях восточной и северной части области) до −18...-21°C, у западного морского побережья до −13...-16°C, облачно с прояснениями, без осадков. Днём −7...-10°C, утром и в первой половине дня — переменная облачность и без существенных осадков, во второй половине дня и вечером — облачно с прояснениями, возможен слабый/ умеренный снег, местами позёмка. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, в Калининграде и области — слабый/ умеренный (2-8 м/с), порывистый, у побережья — умеренный/ свежий (4-11 м/с), в порывах до 12-14 м/с (над акваторией заливов, а также на Куршской и Балтийской косе в порывах до 14-16 м/с).

В среду ночью −5...-8°C (местами, особенно на севере области до −10...-12°C), облачно и временами возможен слабый/ умеренный снег, местами позёмка. Днём −3...-7°C, преимущественно облачно, с утра до вечера временами возможен слабый/ умеренный снег, местами позёмка. Ветер переменный (преимущественно восточный и юго-восточный), слабый/ умеренный (2-7 м/с).

Во второй половине недели температурный фон в значительной степени будет зависеть от наличия облачности. В среднем в течение суток ожидается −5...-10°C, не исключены периодические осадки в виде снега. К концу недели прослеживается тенденция к потеплению, вызванному очередной попыткой выхода масштабных атлантических циклонов к центральной и восточной Европе вместе с относительно тёплым воздухом из Атлантики. Ожидается повышение температуры до околонулевых и плюсовых отметок, однако прогноз будет уточняться.