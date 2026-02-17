Вечерний@Калининград: работа над ошибками, вакансии недели и планы на Масленицу

Попытки «переписать историю» чреваты последствиями, даже если намерения при этом самые благие. Это выяснил калининградский эксперт Альберт Адылов, который внимательно изучил «свежие» учебники по истории края для 5-7-х классов, конкурс на право напечатать которые завершился буквально на днях, и нашел в них ряд фактических ошибок. По мнению историка, пособия являются «заведомо негодными».

В частности, на одной из страниц учебника для 5-го класса указано, что «театрального режиссёра Владимира Ивановича Немировича-Данченко разочаровали грязные улицы Кёнигсберга и неопрятность населявших его людей». На самом же деле автором «пассажа» был «не театральный режиссёр Владимир Иванович, а его старший брат-журналист Василий Иванович», у которого к тому же «вышеперечисленные „недостатки“ объясняются... близостью и прямым влиянием России». И это далеко не единственный «ляп», обнаруженный историком. Альберт Адылов призывает областные власти «не подкладывать Калининградской области к её юбилею такую свинью» и «остановить это безумие». Понятно, что это личное мнение калининградского историка. Однако, учитывая, что на печать учебников планируется направить 5,3 млн рублей, хочется верить, что в правительстве все-таки еще раз проверят изложенную в пособиях информацию и в случае необходимости проведут «работу над ошибками», пока это еще возможно. «Новый Калининград» направил запрос в министерство образования, чтобы выяснить его позицию.

Традиционно по вторникам мы готовим для вас свежий обзор вакансий, опубликованных в разделе «Работа» на «Новому Калининграде», и эта неделя не стала исключением. Как обычно, были изучены высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили оператор линии, ведущий специалист, пекарь, травматолог-ортопед и водитель-экспедитор. Подробности — в материале по ссылке.

На этой неделе в России отмечают Масленицу. Жителей и гостей Калининградской области ждет множество развлекательных программ: народные гулянья от Калининграда до Куршской косы, концерты, мастер-классы и прочие активности. Где и как в регионе будут провожать зиму — рассказываем в нашем обзоре.

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»