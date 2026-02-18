Вечерний@Калининград: угроза сосулек, дело экс-ректора и керлинг на озере

В 2026 году в Калининградской области тема погоды всплывает чуть ли не каждый день. В целом неудивительно, учитывая затянувшуюся «настоящую» зиму со всеми сопутствующими: снегопадом, ледяным дождем, скользкими тротуарами, неубранными дорогами и дворами, сломанными конечностями, заверениями властей об эффективной работе коммунальщиков... и сосульками.

Проблему сосулек и схода снег с крыш для калининградских УК и владельцев магазинов можно тоже назвать нетипичной. Во время оттепели, посетившей регион в конце прошлой недели, жители завалили мэрию жалобами на работу «управляек», которые не убирали крыши, и на протечки в квартирах, которые стали появляться из-за забившего желоба и водостоки льда. Новая оттепель, которая наступает на Калининградскую область, опять заставляет шевелиться городские власти, УК и предпринимателей. «Новый Калининград» выяснил, как город борется с проблемой, которая в буквальном смысле нависает над жителями, и в какую сумму она обходится.

2024.03 Федоров Александр 02-2.jpg

«Новый Калининград» продолжает следить за судебными заседаниями по делу экс-ректора БФУ Александра Фёдорова и проректора по экономике и развитию Елены Мялкиной. Обоих обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере. 17 февраля в суде Ленинградского района судья заслушал понятых, присутствовавших при задержании Фёдорова и Мялкиной. Подробности можно узнать, прочитав материал по ссылке.

керлинш-2.jpeg

В Калининграде прошла необычная тренировка по керлингу. Дорожку для мини-версии этого олимпийского зимнего вида спорта впервые организовали прямо на озере Шенфлиз, где толщина льда превысила 30 сантиметров. В будущем федерация кёрлинга подумывает применить полученный опыт для организации масштабных соревнований на каком-то из калининградских озёр. Посмотреть фотографии с такого же непривычного для региона, как и снег, спортивного события, можно по ссылке на сайте.

кант-2.jpeg

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя февраля, которая запомнилась разговорами о памятнике Канту, пребывании Владимира Маяковского в Калининграде и о моде на спагетти.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»

