Вечерний@Калининград: «греческий» конфуз, символический трамвай и длинные выходные

В «благородном семействе» зеленоградских депутатов приключился конфуз. Народную избранницу Екатерину Суворовой пытаются лишить данного статуса на основании информации о наличии у нее ВНЖ Греции. О котором Суворова ничего не сообщила, когда выдвигалась на выборы от «Единой России». В свою очередь, избирательная комиссия в ходе обязательной проверки кандидатов на предмет ВНЖ или гражданства иного государства никаких «компроматов» на Суворову также не выявила.

Однако после победы последней на выборах и регистрации депутатом в суд обратился вчерашний оппонент Суворовой, потребовавший «отозвать» ее мандат. «После дня голосования нами было получено обращение гражданина о том, что у Суворовой имеется вид на жительство, с приложением ряда копий. Через представительство МИД в Калининградской области нами был направлен запрос в консульский отдел посольства России в Греции и генерального консульства России в г. Солоники с просьбой проверить данные факты. Получен ответ, что Суворова не уведомляла консульские органы о наличии у нее ВНЖ. Иных правовых оснований для проведения проверок у нас нет», — прокомментировала ситуацию председатель Зеленоградской ТИК Ольга Азарова. В итоге суд постановил отменить решение территориальной избирательной комиссии о регистрации депутата Суворовой. Постановление пока не вступило в силу. Вопрос об освобождении мандата будет рассматриваться Советом депутатов.

«Внезапно умирает 37-летняя Елена: не выдержало сердце. Убитый горем муж — преподаватель университета Дмитрий, роль которого исполняет Алексей Грызунов, ищет фотографию для памятника и находит любовную записку от жены другому мужчине…» — на сцене калининградской драмы накануне состоялся спектакль «Любовник» (16+), который с момента премьеры в ноябре неизменно собирает аншлаг. Сложная психологическая драма по мотивам киносценария Геннадия Островского к одноименному фильму Валерия Тодоровского поднимает вечные темы любви, предательства, одиночества и личного выбора. Корреспондент «Нового Калининграда», посмотрев постановку, в полной мере ощутил глубину экзистенциального кризиса, в котором оказался главный герой, и еще раз задумался о том, насколько легко потерять в жизни опору. Подробности — в репортаже по ссылке.





Фестивали и праздничные программы ко Дню защитника Отечества и Масленице, выступление Александра Иванова и группы «Рондо» в «Янтарь-холле», концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского флота и матч калининградского «Локомотива» в рамках чемпионата России по волейболу —о самых заметных событиях предстоящих выходных дней, рассказываем в традиционной подборке «Афиши Нового Калининграда»

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда, а также Геннадия Филиппенко