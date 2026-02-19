Вечерний@Калининград: «греческий» конфуз, символический трамвай и длинные выходные

В «благородном семействе» зеленоградских депутатов приключился конфуз. Народную избранницу Екатерину Суворовой пытаются лишить данного статуса на основании информации о наличии у нее ВНЖ Греции.  О котором Суворова ничего не сообщила, когда выдвигалась на выборы от «Единой России». В свою очередь, избирательная комиссия в ходе обязательной проверки кандидатов на предмет ВНЖ или гражданства иного государства никаких «компроматов» на Суворову также не выявила.

Однако после победы последней на выборах и регистрации депутатом в суд обратился вчерашний оппонент Суворовой, потребовавший «отозвать» ее мандат. «После дня голосования нами было получено обращение гражданина о том, что у Суворовой имеется вид на жительство, с приложением ряда копий. Через представительство МИД в Калининградской области нами был направлен запрос в консульский отдел посольства России в Греции и генерального консульства России в г. Солоники с просьбой проверить данные факты. Получен ответ, что Суворова не уведомляла консульские органы о наличии у нее ВНЖ. Иных правовых оснований для проведения проверок у нас нет», — прокомментировала ситуацию председатель Зеленоградской ТИК Ольга Азарова. В итоге суд постановил отменить решение территориальной избирательной комиссии о регистрации депутата Суворовой. Постановление пока не вступило в силу. Вопрос об освобождении мандата будет рассматриваться Советом депутатов. 

pgmb2glw77luj8vp05g8c68a8i7xvqxo (1).jpg

«Внезапно умирает 37-летняя Елена: не выдержало сердце. Убитый горем муж — преподаватель университета Дмитрий, роль которого исполняет Алексей Грызунов, ищет фотографию для памятника и находит любовную записку от жены другому мужчине…» — на сцене калининградской драмы накануне состоялся спектакль «Любовник» (16+), который с момента премьеры в ноябре неизменно собирает аншлаг. Сложная психологическая драма по мотивам киносценария Геннадия Островского к одноименному фильму Валерия Тодоровского поднимает вечные темы любви, предательства, одиночества и личного выбора. Корреспондент «Нового Калининграда», посмотрев постановку, в полной мере ощутил глубину экзистенциального кризиса, в котором оказался главный герой, и еще раз задумался о том, насколько легко потерять в жизни опору. Подробности — в репортаже по ссылке.

jrmijzoc2rhouxgec10xiv4hfgifd4q7 (1).jpg

Фестивали и праздничные программы ко Дню защитника Отечества и Масленице, выступление Александра Иванова и группы «Рондо» в «Янтарь-холле», концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского флота и матч калининградского «Локомотива» в рамках чемпионата России по волейболу —о самых заметных событиях предстоящих выходных дней, рассказываем в традиционной подборке «Афиши Нового Калининграда».

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда, а также Геннадия Филиппенко

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter