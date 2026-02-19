Суд лишил мандата депутата из Зеленоградска за сокрытие ВНЖ Греции

Зеленоградский районный суд 19 февраля удовлетворил иск одного из кандидатов об отмене решения территориальной избирательной комиссии (ТИК) о регистрации избранного депутата окружного Совета депутатов Зеленоградского муниципального округа по одномандатному округу № 2 Екатерины Суворовой, избранной от «Единой России». Об этом «Новому Калининграду» сообщила председатель Зеленоградской ТИК Ольга Азарова.

По ее словам, решение суда в законную силу пока не вступило. Вопрос об освобождении мандата будет рассматриваться Советом депутатов. «В соответствии с законом освободившийся мандат замещается на дополнительных выборах в единый день голосования», — уточнила она.

Как пояснила Азарова, основанием для судебного разбирательства стала информация о наличии у Суворовой вида на жительство Республики Греции.

«С момента выдвижения кандидата комиссия работает в строгом соответствии с регламентами, инструкциями, порядками, требованиями законодательства по проверке сведений. Проверка сведений о гражданстве, о наличии, либо отсутствии вида на жительство или гражданства иного государства осуществляется через ОВМ УМВД по Калининградской области. Комиссией был сделан запрос и получен ответ о том, что отсутствует уведомление о наличии у кандидата ВНЖ либо гражданства иного государства», — сказала она.

По словам председателя ТИК, для комиссии этого ответа достаточно, поскольку иных форм проверок действующее законодательство не предусматривает. «Принимая во внимание обязанность гражданина в соответствии с федеральным законом о гражданстве уведомлять органы миграционного учета о наличии такого документа и отсутствие информации об этом в ОВМ, комиссией была произведена регистрация кандидата Суворовой», — отметила Азарова.

Она добавила, что после обращения одного из оппонентов Суворовой в суд комиссия повторно провела дополнительные проверки и вновь получила ответ об отсутствии уведомления о наличии у нее вида на жительство.

«После дня голосования нами было получено обращение гражданина о том, что у Суворовой имеется вид на жительство с приложением ряда копий. Через представительство МИД в Калининградской области нами был направлен запрос в консульский отдел посольства России в Греции и генерального консульства России в г. Солоники с просьбой проверить данные факты. Получен ответ, что Суворова не уведомляла консульские органы о наличии у нее ВНЖ. Иных правовых оснований для проведения проверок у нас нет», — сказала она.

Отметим, что по данным из дела на сайте Зеленоградского районного суда, с административным иском в суд обратился представитель КПРФ Денис Гейчик. В числе заинтересованных лиц по делу указаны региональные отделения партий ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты за правду».