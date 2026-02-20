Вечерний @Калининград: дело «Балтберегозащиты», ВНЖ депутата и платежки

Пожалуй, самым резонансным событием за сегодня стало задержание директора «Балтберегозащиты» и начальника профильного отдела учреждения по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, речь идет о контракте почти на 170 млн рублей на аварийно-восстановительные работы на побережье Балтийского моря в районе Куликово, где подрядчик якобы использовал материалы, не соответствующие проекту, и не выполнил работы в полном объеме. Несмотря на это, акты приемки были подписаны.



В результате, по версии следствия, региональному министерству строительства и ЖКХ был причинен материальный ущерб, размер которого сейчас устанавливается. Преступление выявлено региональным управлением ФСБ России. Однако как задержание директора скажется на работе самого учреждения «Новому Калининграду» выяснить не удалось — по указанному в открытом доступе телефону — номер оказался отключен (или не обслуживается). Подробнее — в нашем материале.





Тем временем история с депутатским мандатом Екатерины Суворовой в Зеленоградске начинает обрастать подробностями. Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин сообщил «Новому Калининграду», что если наличие вида на жительство Греции у избранной от «Единой России» Екатерины Суворовой подтвердится, ее могут попросить сдать партбилет. Пока же, по его словам, «её ВНЖ никто не видел». Напомним, суд уже удовлетворил иск об отмене решения ТИК о регистрации Суворовой депутатом. Что говорят в партии — читайте по ссылке.





Тем, кто надеялся на продолжение «настоящей зимы», синоптики советуют не строить иллюзий. Уже в ближайшие дни морозы сменятся оттепелью, а снег — дождем. В субботу регион ждет так называемый «переломный момент», а к воскресенью — повсеместная слякоть. В начале следующей недели возможны смешанные осадки и гололедица. Подробный прогноз на трехдневные выходные — на сайте.





Жители Калининграда продолжают обсуждать январские счета за отопление. В этот раз достучаться пытались до администрации города, в которой уверяют: рост сумм связан прежде всего с аномально холодной погодой, а не с повышением тарифов. По словам главы администрации города Елены Дятловой, тариф на тепло с января проиндексировали всего на 1,7% из-за повышения НДС. В отдельных домах, правда, на итоговую сумму могли повлиять и другие факторы — например, истекший срок поверки общедомового счетчика.





И напоследок — немного о рынке недвижимости. На этой неделе мы заглянули в Гурьевский округ и составили топ самых дорогих новостроек. Девелоперы традиционно обещают «симбиоз городской и загородной жизни», быстрый выезд «в ключевые точки» и виды на природу — правда, за квадратный метр в некоторых случаях придется заплатить больше 250 тысяч рублей. Где именно — в нашем традиционном обзоре.

Текст: Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»