СК: директор «Балтберегозащиты» задержан по делу о превышении полномочий
Директор государственного бюджетного учреждения «Балтберегозащита» и начальник отдела контроля за строительством и ремонтом этого же учреждения задержаны по делу о превышении должностных полномочий. Им предъявлено обвинение по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

По версии следствия, в 2022 году учреждение заключило контракт с одной из строительных организаций региона на проведение аварийно-восстановительных работ на участках побережья Балтийского моря в районе поселка Куликово. Стоимость контракта составила 169,8 млн руб.

Как полагают следственные органы, при исполнении контракта подрядчик использовал материалы, не соответствующие проектной документации, а сами работы были выполнены не в полном объеме. Несмотря на это, руководитель учреждения и начальник профильного отдела, зная о допущенных нарушениях, подписали акты приемки выполненных работ. На основании этих документов подрядчику были перечислены бюджетные средства.

В результате, по данным следствия, региональному министерству строительства и ЖКХ был причинен материальный ущерб. Его точный размер в настоящее время устанавливается.

Фигуранты задержаны и допрошены в качестве подозреваемых, им предъявлено обвинение. Вопрос об избрании меры пресечения решается. Следственные действия продолжаются.

Преступление выявлено УФСБ России по Калининградской области.

Получить комментарий по указанному в открытом доступе телефону организации не удалось — номер оказался отключен (не обслуживается).

