«Тепло близко»: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

В ближайшие дни регион ждёт «переломный момент» в погоде. Минусовые температуры и снег сменят оттепель и дождь. Прогноз на длинные выходные дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Конец устойчивой зимней „эпопеи“ наступит на Масленицу: атлантическое тепло близко, — говорится в сообщении. — Ночь пятницы станет последней в обозримой перспективе с вероятностью сильного мороза по области в антициклоне. В субботу — „переломный“ момент погоды: атмосферный фронт принесёт снегопад, который уже вечером на западе области может смениться дождём и оттепелью. В воскресенье — повсеместная слякоть».

В субботу ночью в Калининграде и области до −5...-9°C, у западного морского побережья до −3...-6°C, облачно с прояснениями. Днём по области −1...-4°C, утром и в первой половине дня — облачно с прояснениями и без существенных осадков, во второй половине дня — пасмурно, ожидается снег, местами позёмка. Вечером на западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Правдинский, Гвардейский районы, включая Калининград), может потеплеть до 0...+2°C, возможен мокрый снег с дождём. Ветер переменный с южного на юго-западный, умеренный/ свежий (4-10 м/с), в Калининграде и области в порывах до 11-13 м/с, у побережья в порывах до 12-15 м/с.

В воскресенье ночью по области 0...+2°C, пасмурно и возможны небольшие осадки в виде дождя/ мокрого снега. Днём по области до +1...+3°C, с утра до вечера — пасмурно, во второй половине дня и вечером возможны умеренные/ сильные осадки в виде дождя /дождя с мокрым снегом. Ветер юго-западный, слабый/ умеренный (2-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с, вечером может усилиться до 4-11 м/с, с порывами до 12-15 м/с.

В понедельник высока вероятность смешанных осадков (дождь/мокрый снег) при 0...+3°C, сохранится усиление западного/ юго-западного ветра. Во вторник-среду, предварительно, к региону выйдет гребень антициклона, который ненадолго (особенно в ночь на среду) может вернуть мороз до −3...-6°C ночью и околонулевые температуры днём, осадки могут переходить в мокрый снег/ снег: снежная «каша» и вода вновь быстро замёрзнут, образовав гололедицу. К середине/ концу следующей недели прогнозы «пестрят разнообразием», в основном в пределах положительной температуры: допускаются волны тепла до +10°C и выше с «летними» ливнями при прохождении атмосферных фронтов, но для точных прогнозов ещё далеко, предупреждают синоптики.