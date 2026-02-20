Кропоткин о лишении мандата зеленоградского депутата: «Её ВНЖ никто не видел»

Екатерину Суворову, избранную от «Единой России» в Совет депутатов Зеленоградского муниципального округа, попросят сдать партбилет, если однопартийцам удастся доказать наличие у нее греческого вида на жительство. Об этом «Новому Калининграду» сообщил спикер Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин, являющийся также секретарём реготделения «Единой России».

«Мы к ней обращались, но она сказала, что у нее ничего нет, — сообщил Кропоткин. — И изначально, когда подавались документы, и уже после выборов. Мы же не можем насильно проверить. У нас даже инструментов таких нет. Мне сейчас сказали, что Екатерина ждёт справку из консульства, она подала соответствующее заявление. Но я что-то сомневаюсь, что Евросоюз нам что-то даст».

Устав «Единой России» не запрещает иметь вид на жительство в другой стране. При этом Андрей Кропоткин заверил, что если партии удастся доказать, что Суворова имеет греческий ВНЖ, ей придется вернуть партбилет.

«А чем отличается гражданство от вида на жительство? Если человек проживает в чужой стране, он не может быть у нас депутатом. Что касается членства в партии, то у нас такого запрета нет, но мы отрицательно к такому относимся. Если будет доказано, что она имеет вид на жительство, если докажется, что тут был обман, в партии этого человека не будет. Получается, она обманула всех вокруг и партию в том числе. Но она уверяет, что у нее нет вида на жительство, так как она давно от него отказалась. Доказательств, есть или нет, ни у кого нет. Кто-то видел ее ВНЖ или паспорт? Никто не видел», — заключил он.

Кропоткин также предположил, что соперник Суворовой, представитель КПРФ Денис Гейчик, просто хочет убрать Екатерину Суворову с округа, так как он ей проиграл.

Напомним, что 19 февраля Зеленоградский районный суд удовлетворил иск одного из кандидатов об отмене решения территориальной избирательной комиссии (ТИК) о регистрации избранного депутата окружного Совета депутатов Зеленоградского муниципального округа по одномандатному округу № 2 Екатерины Суворовой, избранной от «Единой России». Об этом «Новому Калининграду» сообщила председатель Зеленоградской ТИК Ольга Азарова.