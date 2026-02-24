Вечерний@Калининград: потеря туристов, умеренный рост бензина и вакансии

Наверняка калининградцы успели привыкнуть к заголовкам «Калининград вошел в топ направлений для летнего отдыха, мартовских праздников, новогодних каникул», «в Калининград все чаще едут отдыхать пенсионеры, школьники, семейные пары с собачкой», «регион занял лидирующие позиции по спросу, количеству бронирований и турпотоку», а также к другим всевозможным вариациям.

Однако глава гостиничного направления калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России, владелец зеленоградско-краснознаменской сети отелей Сергей Куренков обращает внимание, что регион перестал быть лидером туристической отрасли России: в 2024 году он был в топ-5, а в январе 2026-го не вошел даже в десятку популярных направлений.





С 1 марта начнут действовать изменения, внесенные в «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению». В частности, меняется концепция при приостановлении подачи газа — в приоритет поставлена безопасность жизни и здоровья собственников. Подробнее о нововведениях «Новому Калининграду» рассказали в АО «Калининградгазификация».

Что, к счастью, практически не изменилось за последние две недели — это цены на бензин. «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на заправках города. Мы сравнили стоимость бензина и дизельного топлива с прошлыми показателями в начале февраля. За это время на большинстве АЗС сохранилась стабильность, однако у отдельных сетей зафиксирован умеренный рост стоимости бензина. Как изменились цены — читайте в нашем обзоре.

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили главный инженер, автомеханик, врач по общей гигиене, продавец-бармен, разнорабочий и ведущий специалист по закупкам. Какие «плюшки» готовы предложить работодатели своим сотрудникам — читайте по ссылке.

