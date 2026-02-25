Вечерний @Калининград: новое в благоустройстве, ретроавто и птичьи проблемы

Дать право городским властям штрафовать управляющие компании за несоблюдение жилищного законодательства, регулировать взаимоотношения муниципальной власти с операторами кикшеринга, позволить застройщикам устанавливать «альтернативные, более симпатичные варианты» заборов, — всё это призваны сделать изменения, которые предлагается внести в действующие правила благоустройства Калининграда. Мнения горожан принимаются до 30 марта 2026 года.





Ретроавтомобили, которые родственники черняховского коллекционера Владимира Яновского вынуждены были продать летом 2025 года, остались в пределах Калининградской области и попали в другие публичные коллекции. По словам покупателей раритетов, одним из условий продавца (реализацией занимался сын Яновского Алексей) было оставить машины в регионе. «Новый Калининград» выяснил, кто стал новыми владельцами автомобилей и как эта техника используется уже сегодня.

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира » и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — конец февраля. Снега тогда, как и в нынешнем феврале, выпало много. Коммунальщики по давно устоявшейся традиции оказались не на высоте. Газетчики их за это пожурили, что тоже было делом обычным.

С началом зимы жителей городов часто просят подкармливать птиц, ведь они, как утверждают орнитологи, чаще гибнут от голода, а не от холода. В то же время, как рассказала учёный секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова, птицы, которые стали селиться в городах, теперь страдают от ожирения. Виной тому точки быстрого питания, рядом с которыми кормятся пернатые. Последствия для здоровья те же, что и у людей.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»