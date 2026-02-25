Вечерний @Калининград: новое в благоустройстве, ретроавто и птичьи проблемы

Дать право городским властям штрафовать управляющие компании за несоблюдение жилищного законодательства, регулировать взаимоотношения муниципальной власти с операторами кикшеринга, позволить застройщикам устанавливать «альтернативные, более симпатичные варианты» заборов, — всё это призваны сделать изменения, которые предлагается внести в действующие правила благоустройства Калининграда. Мнения горожан принимаются до 30 марта 2026 года.


Ретроавтомобили, которые родственники черняховского коллекционера Владимира Яновского вынуждены были продать летом 2025 года, остались в пределах Калининградской области и попали в другие публичные коллекции. По словам покупателей раритетов, одним из условий продавца (реализацией занимался сын Яновского Алексей) было оставить машины в регионе. «Новый Калининград» выяснил, кто стал новыми владельцами автомобилей и как эта техника используется уже сегодня.


Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира » и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — конец февраля. Снега тогда, как и в нынешнем феврале, выпало много. Коммунальщики по давно устоявшейся традиции оказались не на высоте. Газетчики их за это пожурили, что тоже было делом обычным.


С началом зимы жителей городов часто просят подкармливать птиц, ведь они, как утверждают орнитологи, чаще гибнут от голода, а не от холода. В то же время, как рассказала учёный секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова, птицы, которые стали селиться в городах, теперь страдают от ожирения. Виной тому точки быстрого питания, рядом с которыми кормятся пернатые. Последствия для здоровья те же, что и у людей.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: к вопросу о калининградском трамвае

Калининградский энтузиаст Кирилл Меньшиков — о развитии трамвайного движения в городе.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter