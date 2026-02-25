Биолог рассказала о лени и ожирении воробьёв, живущих в городах

Животные и птицы, которые стали селиться в городах, начали испытывать те же проблемы, что и люди. Одна из них — ожирение. О том, как фастфуд влияет на городских птиц, рассказала ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

«Многие городские звери и птицы кормятся рядом с разными точками быстрого питания. Воробьи теперь могут переваривать быстрые углеводы, и, видимо, многие другие виды тоже могут. В результате они начинают в городе толстеть. Точно так же, как у людей, это отрицательно сказывается на их здоровье. Если ты набираешь вес, у тебя меняется гормональный фон, а он может меняться в сторону ухудшения размножения, в частности. То же самое происходит с животными, они же млекопитающие. У них все то же самое, и у птиц тоже», — цитируют Феоктистову РИА Новости.

Биолог также указала на то, что основные пути метаболизма у людей и животных схожи.

«Мы плохо засыпаем от светового загрязнения, и у них эти проблемы могут возникнуть — но мы же живем в таких условиях. Более того, мы стремимся в города, и они тоже, как ни странно, лучше выживают в городе, потому что на них здесь меньше охотятся хищники. Хищных птиц в городе гораздо меньше, чем в пригороде или в других территориях», — добавила Феоктистова.

Эксперт также указала на расширение популяции животных, переселяющихся в города. Увеличивается и число адаптирующихся к новым условиям видов.