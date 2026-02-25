Калининградцев приглашают обсудить правила благоустройства города

Жителей Калининграда приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта, предусматривающего внесение изменений в правила благоустройства территории городского округа. Обращения горожан принимаются до 30 марта 2026 года. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Проект содержит 24 основных изменения, которые предлагается внести в правила, утверждённые в 2021 году. О нескольких из них рассказали в пресс-службе горадминистрации.

К примеру, в пункте 18.1 действующих правил предлагается исключить слово «жилищным». В случае утверждения правил это даст право комитету муниципального контроля штрафовать управляющие компании за несоблюдение жилищного законодательства. «Таким образом, физический контроль за управляющими компаниями усилится. Это касается и очистки дворов от снега, и сосулек на крышах жилых домов, в общем, всей той работы, которую предписывает выполнять управляющим компаниям жилищный кодекс», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в правила намерены включить положения, регулирующие взаимоотношения муниципальной власти с операторами средств индивидуальной мобильности (СИМ). Предполагается, что документ будет регламентировать планку максимальной скорости в городе, «медленные зоны» и «зоны запрета», а также парковку прокатных самокатов исключительно в специально отведённых для этого местах.

Также предлагаемые изменения касаются оформления строительных ограждений. В настоящее время правила обязывают застройщиков ограждать площадки сине-белым двухметровым забором из профлиста. «Но, если честно, то выглядит это всё не очень презентабельно. К тому же такие заборы хоть и временные, но мозолят глаза жителям по нескольку лет, создают визуальный шум. Прямого запрета в новом варианте документа на сине-белый профлист не будет, но снять ограничения с альтернативных, более симпатичных вариантов, пожалуй, стоит», — отметили в горадминистрации.

Главное, чтобы забор «оставался забором» (ровным, устойчивым к ветру и вандалам, без острых кромок) и выполнял при этом свою главную функцию — ограничивал доступ посторонних к строительным объектам. К моменту принятия поправок в администрации планируют утвердить отдельный документ, в котором новый подход к ограждениям пропишут более детально.

Депутаты городского совета Калининграда обсуждали проект новых правил благоустройства городского округа в апреле 2025 года. Предлагаемые изменения вызвали ряд вопросов у членов постоянной комиссии по городскому хозяйству. Так, к сомнительным нововведениям отнесли исключение пункта о запрете на выливание помоев из окон.

Ранее общественные обсуждения проекта проводились с 1 марта по 26 апреля 2024 года. Действующие правила благоустройства в Калининграде были утверждены в 2021 году.