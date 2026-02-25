Калининградцев приглашают обсудить правила благоустройства города

Все новости по теме: Городской облик
Калининградцев приглашают обсудить правила благоустройства города

Жителей Калининграда приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта, предусматривающего внесение изменений в правила благоустройства территории городского округа. Обращения горожан принимаются до 30 марта 2026 года. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Проект содержит 24 основных изменения, которые предлагается внести в правила, утверждённые в 2021 году. О нескольких из них рассказали в пресс-службе горадминистрации.

К примеру, в пункте 18.1 действующих правил предлагается исключить слово «жилищным». В случае утверждения правил это даст право комитету муниципального контроля штрафовать управляющие компании за несоблюдение жилищного законодательства. «Таким образом, физический контроль за управляющими компаниями усилится. Это касается и очистки дворов от снега, и сосулек на крышах жилых домов, в общем, всей той работы, которую предписывает выполнять управляющим компаниям жилищный кодекс», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в правила намерены включить положения, регулирующие взаимоотношения муниципальной власти с операторами средств индивидуальной мобильности (СИМ). Предполагается, что документ будет регламентировать планку максимальной скорости в городе, «медленные зоны» и «зоны запрета», а также парковку прокатных самокатов исключительно в специально отведённых для этого местах.

Также предлагаемые изменения касаются оформления строительных ограждений. В настоящее время правила обязывают застройщиков ограждать площадки сине-белым двухметровым забором из профлиста. «Но, если честно, то выглядит это всё не очень презентабельно. К тому же такие заборы хоть и временные, но мозолят глаза жителям по нескольку лет, создают визуальный шум. Прямого запрета в новом варианте документа на сине-белый профлист не будет, но снять ограничения с альтернативных, более симпатичных вариантов, пожалуй, стоит», — отметили в горадминистрации.

Главное, чтобы забор «оставался забором» (ровным, устойчивым к ветру и вандалам, без острых кромок) и выполнял при этом свою главную функцию — ограничивал доступ посторонних к строительным объектам. К моменту принятия поправок в администрации планируют утвердить отдельный документ, в котором новый подход к ограждениям пропишут более детально.

Депутаты городского совета Калининграда обсуждали проект новых правил благоустройства городского округа в апреле 2025 года. Предлагаемые изменения вызвали ряд вопросов у членов постоянной комиссии по городскому хозяйству. Так, к сомнительным нововведениям отнесли исключение пункта о запрете на выливание помоев из окон.

Ранее общественные обсуждения проекта проводились с 1 марта по 26 апреля 2024 года. Действующие правила благоустройства в Калининграде были утверждены в 2021 году.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter